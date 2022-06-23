【新冠肺炎】全球疫情簡訊：台疫情見頂，美７﹒５％成人染長新冠

《經濟通通訊社２３日專訊》新冠肺炎疫情繼續擴散，截至今天１７：００，全球確診人數

５４６，７１４，３０７人，每日新增確診人數８４４，４０１人，台灣衛福部表示，近一周新

增確診較前一周下降１９％，本土疫情已過高峰。美國人口普查局、ＣＤＣ指，超過４０％的美

國成年人報告過去曾感染新冠

，每１３名成年人中有１人（約７﹒５％）有「長新冠」症狀。

治癒人數５２２，３６３，３９１人，死亡６，３４５，９８８人。



國家 確診 新增 治癒 死亡

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亞洲

印度 ４３３４７５９７ １２９４０ ４２７３６０２７ ５２４９４１

韓國 １８３０５７８３ ７４４２ １８１３９２１２ ２４４８８

土耳其 １５０８５７４２ － １４９８６３４０ ９８９９６

日本 ９１９１８１０ １７１６０ ９０２３１３１ ３１０９０

伊朗 ７２３５４４０ ２６５ ７０６０９８９ １４１３７３

印尼 ６０７２９１８ １９８５ ５９０４８２５ １５６７０２

馬來西亞 ４５４７０５１ ２４２５ ４４８４２８４ ３５７４１

泰國 ４５０７２２８ ２２９９ ４４５５０３５ ３０５４６

菲律賓 ３６９７７９３ ５９３ ３６３２１９６ ６０４８４

中國台灣 ３４８７５９９ ４８３２０ ２２６８９９２ ５８１７

伊拉克 ２３３４３７５ ９３２ ２３０５００８ ２５２２９

孟加拉國 １９５９２０９ １１３５ １９０６１０５ ２９１３４

巴基斯坦 １５３２７３２ ２６８ １４９８４０１ ３０３８５

新加坡 １３８３９５２ ５８６２ １２９５６０５ １４０５

沙特阿拉伯 ７８８２９４ １０８２ ７６９０１８ ９１９４

中國內地 ２２５３９７ ４８ ２１９４５４ ５２２６

歐洲

法國 ３０３５４５９９ ７７９６７ ２９４２１５３４ １４９２２８

德國 ２７４５４２２５ １１９７６２ ２６３４０２００ １４０４６２

英國 ２２５５８０８５ ３２７２７ ２２０９７９１７ １７９７８３

俄羅斯 １８４０９６５１ ３１６６ １７８３６１２１ ３８０７１１

意大利 １８０１４２０２ ５４８７３ １７２２１２９７ １６７８９２

西班牙 １２６１３６３４ － １２１３０４６９ １０７６０４

烏克蘭 ５０１５９９４ － ４９０５２１２ １０８６２２

美洲

美國 ８８４４３３９８ １９８５２８ ８４１５３３７９ １０３９７７１

巴西 ３１８９４５０５ ７０２８５ ３０５３２８６８ ６６９６１２

阿根廷 ９３４１４９２ － ９１１４５５０ １２９０１６

墨西哥 ５９０６９５３ １５３６４ ５１３３４９８ ３２５４８７

加拿大 ３９１８２２６ ３３１７ ３５５０７５０ ４１７６９

智利 ３９１５６５３ ９５４６ ３５８９０６５ ５８２９６

非洲

南非 ３９８９００７ １０２８ ３８７３７９０ １０１６９７

埃及 ５１５６４５ － ４４２１８２ ２４６１３

其他

各國 １４０６６６１１８ １５５０８２ １３１３３５９３７ １５１０６７４

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