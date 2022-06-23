《日入而息》澳門禁堂食多類處所關閉，港股升２６５點汽車股揚

《今天重點》
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澳門下午五時起禁堂食，多類娛樂場所關閉；澳門禁堂食關娛樂場所，賀一誠稱一清零馬上解封
；澳門博監局表示病例軌跡無關連，暫不封閉涉事娛樂場；賀一誠稱下午與博企簽約，將六張賭
牌續期至年底；澳門次輪全檢１５萬人採樣，萬五人已出結果均屬陰性
銀河娛樂（０００２７）博彩批給期限延長至今年底
據報騰訊（００７００）下半年再裁員，所有事業群至少減一成，波及微信視頻號等
總商會料下半年本港經濟較上半年好，加息未至令樓價大幅下調
本港新增１５２２宗本地確診，輸入個案１２８宗；學校錄１７２宗確診，聖若瑟英文小學有班
級停課一周
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《即日市況》
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恒指全日高收２６５點報２１２７３，科指高收１０３點報４６５５
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《深滬股市》
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滬綜指收升１﹒６％止三連跌，受惠國策汽車產業股漲
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《美元匯價》
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歐元若上破１﹒０６１０可有一波升勢
歐元最新報１﹒０５０７╱１１，日圓最新報１３５﹒４１╱４２
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《公司業績》
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醫思健康（０２１３８）全年多賺２％至１﹒９８億，末期息４﹒２仙
筆克遠東（００７５２）中期多賺２０％至６８９１萬元，不派中期息
威鋮國際（０１００２）首三季虧損按年擴大至１５１４﹒９萬人幣
上諭集團（０１６３３）全年虧轉盈賺１１１９﹒２萬元，不派息
互太紡織（０１３８２）全年少賺２０﹒６％至５﹒７３億元，末期息１４仙
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《公司資訊》
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匯豐推大灣區企業貿易通，區內貿易融資額度可同日調配
特斯拉否認上海工廠擬７月停產兩周升級，指沒有此消息
農發行賈楞違規放貸、「逃逸式」辭職被開除黨籍
復星國際（００６５６）可用資金充足，續以各種方式提前管理債務；首次入選富時羅素社會責
任指數成分股
新地（０００１６）斥資３億為新城市廣場空間活化，料生意人流增雙位數
帝邦投資的上環宜必思酒店申重建２８４伙住宅
中電（００００２）九龍塘區下午２時曾出現電壓驟降，歷時約１秒
吉利集團成立醇氫能源技術公司，註冊資本３億元
新世界發展（０００１７）及香港電訊組成戰略聯盟，加速數碼轉型
恒隆地產（００１０１）推出跨商場電子抽獎活動，獎賞總值逾２５０萬元
中儲糧３日內兩高管落馬，管理集團原副總徐寶義被查
石四藥（０２００５）瑞舒伐他汀鈣獲內地登記為製劑原料藥
寧德時代今發布麒麟電池，將於２０２３年量產上市
醫思健康（０２１３８）考慮在亞洲收購屬風險管理，暫未有明確目標
蔚來（０９８６６）測試車高處墜毀，兩名試車員送醫後不治身亡
安莉芳（０１３８８）首５月虧損約５００萬元，料上半年盈利減少
銀河娛樂（０００２７）博彩批給期限延長至今年底
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《國企紅籌》
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據報騰訊（００７００）下半年再裁員，所有事業群至少減一成，波及微信視頻號等
白雲山（００８７４）中止分拆廣州醫藥股份有限公司到境外上市
中廣核電力（０１８１６）紅沿河核電６號機組即將具備商業運營條件
華潤置地（０１１０９）向銀行貸款２０億人民幣
中國華融（０２７９９）中證監已核准國新資本成華融證券主要股東
水發興業能源（００７５０）就收購水發清潔能源訂立諒解備忘錄
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《神州民企》
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世茂集團（００８１３）表示委任副總裁呂翼為執行總裁
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《中國要聞》
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酷暑席捲華北西北，魯豫隴三省電網負荷破歷史記錄
住建部等八部門發通知，推動階段性減免房屋租金工作
習近平稱加大宏調力度，努力實現全年經濟發展目標
港澳辦副主任張曉明被任命為全國政協副秘書長
乘聯會取消二手車限遷政策將令交易量大升
內地多城實施棚戶區拆遷補償「房票」安置政策
據報一輛蔚來汽車從上海總部大樓衝出墜落，車內有人員被困
中越兩國海軍在北部灣海域開展聯合巡邏及搜救演練
銀保監表示目前各別中小銀行風險較高，整體完全可控
人行表示控制結構性貨幣工具數量和投放規模在合意水平
外匯局指３月末中國銀行業對外淨負債２０億美元
發改委開座談會促就業，籲科創板企業加快募投項目推進
網商銀行獲銀保監批准進行新一輪增資擴股
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《寶島快訊》
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台股收跌１％年半低，解放軍艦航經日本台灣對出海域
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《其他消息》
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微信視頻號表示沒有資質證明帳號將實施封號、掐斷直播等處置
方保僑稱緊急警示系統可區域性使用，政府應迅速向市民發送資訊
總商會料下半年本港經濟較上半年好，加息未至令樓價大幅下調
考評局表示２０２４年起准內地合資格學校參加文憑試
財匯局表示擴大職能後編制將增至１１５人，去年度專業團隊流失率增；財匯局表示核數師紀律
處分政策明生效，規管原則獲業界多數支持
金管局紐約時段再承接近８６億港元沽盤
出席慶回歸活動人士今日起需每天接受核酸檢測
李家超計劃出席ＡＰＥＣ峰會，研放寬入境隔離政策
消費券今起接受新登記及轉會，服務中心運作暢順
深股通額度全日用近８６億元，外資結束三日淨流出；滬股通額度全日用近６９億元，外資大幅
流入１２０億元
２０２４年起內地學校可辦ＤＳＥ，內地生毋須再赴港應考
醫管局委任劉國昌為機構事務主管，９月５日履新
金管局表示金融科技應用評估結果顯示銀行業廣泛應用金融科技
香港監管當局更新場外衍生工具監管制度下金融服務提供者名單
香港與深圳簽投資推廣合作備忘錄，促進大灣區長遠發展；醫管局擬引入大灣區有經驗醫生來港
工作，稱不影響現職醫生升遷
富途夥城巴新巴推出指定免費巴士，每月行走不同路線
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《特區新班子》
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葉劉淑儀稱行會成員應多解釋政策，贊成重設中央政策組
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《俄烏開戰》
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俄羅斯減供應量，德國或提升天然氣短缺警報級別
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《大國博弈》
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美禁進口涉疆產品，中國紡織業聯會：危害全球供應鏈
若美放寬關稅中方會否調整？商務部：中美應相向而行
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《新冠肺炎》
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上海收緊澳門旅居史人員管理，浦東將再開展全員核酸
何栢良稱本屆政府處置疫情不到位，應在七一前致歉
全國昨新增本土陽性３１宗，深圳明起須４８小時核酸
北京新增３例本土確診，經開區深夜通告暫停堂食
呷哺呷哺、肯德基北京分店防疫不力被朝陽區通報
澳門下午五時起禁堂食，多類娛樂場所關閉；澳門禁堂食關娛樂場所，賀一誠稱一清零馬上解封
澳門今日展開第二輪全民核酸檢測
澳門今輪疫情陽性個案增至１１０宗
澳門博監局表示病例軌跡無關連，暫不封閉涉事娛樂場
賀一誠稱下午與博企簽約，將六張賭牌續期至年底
被指常態核酸釀生態危機，環境部表示基本做到日產日清
上葡京婚宴發現四宗確診，當局再呼籲出席人士申報；上葡京婚宴暫未發現違規
台灣本土確診降至５萬宗以下，當局指疫情高峰期已過
賀一誠稱疫情可控，關閉娛樂場所非一刀切
本港新增１５２２宗本地確診，輸入個案１２８宗
學校錄１７２宗確診，聖若瑟英文小學有班級停課一周
澳門次輪全檢１５萬人採樣，萬五人已出結果均屬陰性
澳門當局：上葡京婚宴暫未發現違規
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