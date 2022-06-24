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即市新聞

24/06/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中長期升浪中有勢調整，該怎麼辦？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
顯著向好和向淡。港股時升時跌，走勢十分飄忽，短線投機者不易獲利。於大市欠缺方向感，大
部分時間反覆橫行的時候，中長線投資者會感到無所適從。這個時候，我們應該客觀地分析港股
投資氣候與圖表形勢，判斷中長期後市的整體走向。確定了方向後，中長線投資者便須多大理會
短期市況的波動。事實上，即使中長期市況向上，亦總會有回落調整的時候。
　　若大家認為，港股中長期後市向好的機會很大，於大市有明顯的跡象開始進行短期調整時，
便應評估其跌幅；若只屬大漲小回，可以不用理會。但若圖表形勢顯示跌幅將很明顯，我們便應
考慮將部分投資組合內的持貨沽出，暫時降低組合持貨量。這屬於大型調整浪中的走位行動，但
亦可以是換馬行動。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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