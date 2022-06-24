《盤前攻略》隔晚科技及汽車中概股報升，港股料高開數十點

《經濟通通訊社２４日專訊》美國公布多項經濟數據，當中６月製造業採購經理指數
（ＰＭＩ）初值降至５２﹒４，較市場預期的５６差，加上美國聯儲局主席鮑威爾表明會「無條
件」抗通脹，有官員更支持７月加息０﹒７５厘，美股早段受挫。然而，及後科技股及公用股造
好，帶動道指止跌回升，報３０６７７，升１９４點；納指升１﹒６２％，報１１２３２；標指
升０﹒９５％，報３７９５。
反映中概股的中國金龍指數報７８６７，升２３５點。多隻中概科網股報升，萬國數據
（ＧＤＳ）揚７﹒６７％；阿里巴巴（ＢＡＢＡ）揚６﹒６２％；嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）升
４﹒７４％；百度（ＢＩＤＵ）升２﹒４１％；京東（ＪＤ）就由跌轉升０﹒７８％。汽車股方
面，小鵬（ＸＰＥＶ）揚７﹒８２％；理想（ＬＩ）揚６﹒６３％；蔚來（ＮＩＯ）升
２﹒２２％。教育股方面，新東方（ＥＤＵ）挫８﹒８４％。
＊阿里巴巴ＡＤＲ升近２％＊
恒指夜期報２１１８２，跌４５點。港股ＡＤＲ比例指數報２１２７８，升５點。ＡＴＭ股
ＡＤＲ當中，阿里巴巴（ＢＡＢＡ）表現較好，較港股升１﹒８５％，折合約１１０港元。隔晚
油價微跌，石油股ＡＤＲ同樣下跌，中石化（００３８６）ＡＤＲ較港股跌１﹒７７％，折合約
３﹒４２港元；中石油（０８５７）ＡＤＲ較港股跌１﹒５８％，折合約３﹒６４港元。
＊波司登短線挑戰４﹒５元水平＊
隔晚主要中概股表現理想，尤以汽車股升幅強勁。有「黑期」之稱的新加坡Ｈ５０指數報
２１３０７，升２４點，預示本港今天高開數十點。
個股方面，波司登（０３９９８）全年純利增長２１％，核心品牌羽絨服業務收入按年亦有
２１﹒４％增長。在日線圖上，股價走勢在３月１５日跌至低位３﹒１１元後反覆向好，保力加
通道底部急速收窄，１０天線跌勢亦放緩，而前日（２３日）開始獲大戶積極買入，今天有業績
支持下，料日內可帶動股價造好，短線留意２月２１日至３月４日橫行密集區的頂部４﹒５元水
平。
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