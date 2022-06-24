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即市新聞

24/06/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》鮑威爾認衰

　　《缸邊隨筆》昨日（２３日）３３板塊升跌情況：
　　
　　迄１２：３０，上升板塊：１９；下跌板塊：１４。
　
　　至４：３０收，上升板塊：２６；下跌板塊：７。
　
　　前市恒指收：２１００８﹒３４。
　
　　昨市恒指收：２１２７３；升２６５﹒５３。
　
　　前市期指收：２０９８０。
　
　　昨市期指收：２１２２７，升２４７。
　
　　前市低水：２８；昨市低水：４７。
　
　　前市大市成交：１２６９﹒４億元。
　
　　昨市大市成交：１２０５﹒６１億元，減６３﹒７６億元。
　
　　前市期指成交：１０１８３９張。
　
　　昨市期指成交：１０６４０５張，增４５６６張。
　
　　美周三（２２日）晚，美儲局主席鮑威爾到美國會聽證會應答，提問的參議員未必滿意鮑威
爾的應答，但市場已得到了個滿意應答。市場的回應是：由低位回升，雖然美股指數之後又有回
下，但一度的上升已說明一切。
　
　　筆者昨文提出：「美儲局昨晚有嘢講，市場最想聽乜？不要講衰退不來，要講衰退會來，大
家執生，這才貼地氣。此一如港財政司陳茂波，如今時叫大家買樓啦、買樓啦，你估市民會怎鬧
佢：唔貼地氣。大眾很多時要「口氹」，但有些時要嚇，才叫做善體民情。」古語有：民不畏死
，奈何以死畏之。今時就可改為：民不畏衰，奈何以衰畏之。大家面對現實，才可走出困局。
　
　　市場有這似不理性的反應，其實是市場已失耐性，美息遲早要加到可遏通脹時，倒不如一次
加晒。引刀（加）成一快，好過鈍刀斬頭，斬極都唔斷氣，仲痛苦。鮑威爾似乎深諳此民情，從
未咁鷹地講，有需要時可加息１００點子。此語一出，美息立時走低，市場對明後年減息的預期
立馬上升。所以不要只對市場「口氹」，有時要嚇。
　
＊參議員提問傻得可笑＊
　
　　嚇完，能否解決美國當前的高通脹，轉到衰退的困局？未必，且以該晚美議員的提問，及鮑
威爾的應答來說明，所錄的是大意，未可逐字寫下。
　
　　問：現時美油企透過推高油價來賺大錢，儲局有甚麼對策使石油公司不推高油價？
　
　　答：美儲局一個職能是保持物價穩定，但無力介入個別公司運作。
　
　　筆者評：美油公司是國企？要指揮油價，白宮去做啦！美儲局何來此職權？參議員有監察美
儲局之力，如監察者是白癡，鮑威爾只能喊。事實上當時鮑威爾真是幾無言，不能話這位議員白
癡，只能重複講美儲局只能保持大圍物價穩定而已。白宮不去處理，油價不能下，通脹亦難下，
加息都無用。
　
　　問：通脹是供需失衡，今時失衡的一個原因是供應鏈斷裂，有甚麼方法讓中國不再封城而保
持供應？
　
　　答：ｘ　ｘ（表情）
　　　　　　ｏ　
　　筆者評：ｘ　　ｘ　　　　ｘ　ｘ　　　ｘ　ｘ（表情）
　　　　　　　ｏ　　　　　　ｏ　　　　　　ｏ
如我是鮑威爾，我會話：尊貴議員，叫拜登致電習近平，叫他用轟２０運輸機運貨來，不然用核
彈打佢天安門，好唔好呀？
　
　　再問：美儲局加息帶來衰退，以減少需求，但可否不加息，增加資源去提高供應，以應對增
加了的需求？
　
　　答：︹＿︹＇＇（表情）
　
　　筆者評：即是不縮表，又再ＱＥ？美儲局印銀紙可以，但美儲局印不出廁紙啊！
　
　　這場聽證會，聽了兩個半小時，鮑威爾面對這班參議員主子，真是谷氣之極（從其身體語言
可知）。筆者則愈聽愈有啟發，除了唓、唓、唓聲外，就十分多謝這批白癡參議員，他們提出了
個美高通脹怎可以解決的問題。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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