【企業盈喜】中國寶力（００１６４）料年度虧轉盈８０００萬元

《經濟通通訊社２４日專訊》中國寶力科技（００１６４）預期截至今年３月３１日止年度
公司擁有人應佔溢利８０００萬元，而上年同期應佔虧損約１﹒１１億元，由虧轉盈主要由於一
間附屬公司終止綜合入帳的收益，以及出售一間附屬公司的收益。
該公司預期本月底前刊發業績。（ｍｈ）
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