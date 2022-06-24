《新股掛牌》快狗打車（２２４６）收低２２％，每手蝕９５６元

《經濟通通訊社２４日專訊》快狗打車（０２２４６）今日首掛，收報１６﹒７２元，較招
股價２１﹒５元低２２﹒２３％；成交１５１９﹒１４萬股，涉資３﹒１４億元。
該股一手２００股，不考慮交易費用，每手帳面蝕９５６元。
該股開報２１﹒５元，與招股價相同，最低價為１６﹒７２元，最高報２３﹒１５元。
（ｅｄ）
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