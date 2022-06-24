《新股掛牌》快狗打車（２２４６）收低２２％，每手蝕９５６元

《經濟通通訊社２４日專訊》快狗打車（０２２４６）今日首掛，收報１６﹒７２元，較招

股價２１﹒５元低２２﹒２３％；成交１５１９﹒１４萬股，涉資３﹒１４億元。

該股一手２００股，不考慮交易費用，每手帳面蝕９５６元。

該股開報２１﹒５元，與招股價相同，最低價為１６﹒７２元，最高報２３﹒１５元。

（ｅｄ）

