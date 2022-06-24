《盤後部署》醫藥汽車股獲積極買入，恒指下周有力挑戰２２１００

《經濟通通訊社２４日專訊》港股全日走勢良好，高開１７６點報２１４５０，早段走勢反
覆向好，半日升３０９點報２１５８３。午後升幅進一步擴大，高見２１７６２，之後一直維持
窄幅上落。恒指收報２１７１９，升４４５點或升２﹒０９％，主板成交１４８４﹒０５億元。
國企指數報７６２９，升１６５點或升２﹒２２％。恒生科技指數報４８４４，升１８８點或升
４﹒０５％。
內地股市亦造好。上證綜合指數報３３４９，升２９點或升０﹒８９％，成交
５０９６﹒１６億元人民幣。深證成份指數報１２６８６，升１７１點或升１﹒３７％，成交
６５０４﹒６０億元人民幣。
恒指今天成交額較上日多２７８億元，資金流入額亦多３５億元，主要科技股如騰訊
（００７００）、美團（０３６９０）、京東（０９６１８）及小米（０１８１０）大戶主動買
盤均佔六成以上，而醫藥及汽車板塊的淨主動買入資金額分別達２０﹒３億及１５﹒２億元，交
投氣氛較上日為佳。
恒指今天突破２０天線，能在２１７００以上收市，收市貼近１００天線，而保力加通道進
一步收窄，走勢未轉差，下周仍有力挑戰６月９日高位２２１４２。
＊中生製藥反彈或受制５元＊
醫藥股為今天升市焦點之一，藥明生物（０２２６９）全日強勢，午後升幅擴大至逾１０％
，收市升１０﹒３６％，報７７﹒２元，為表現最佳藍籌股。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，
今日藥明生物錄得４﹒０７億元資金淨流入，較上日多３﹒３億元，大戶主動買沽比率為
５９：４１，反映投資者積極買入。日線圖上，股價近期整固後，今天幾乎補回２月８日的下跌
裂口，主要平均線趨勢仍向上，惟９ＲＳＩ為７４，已逐步貼近嚴重超買區，下周初料整固後再
升，下一個阻力料為１月１３日高位９４﹒６５至３月１５日低位４０﹒３元跌幅的７６﹒４％
目標８１﹒８元。
另一隻醫藥股中生製藥（０１１７７）公布，根據所發通告，中生製藥斥１﹒６１億美元收
購在納斯達克上市的臨床階段生物製藥公司Ｆ－ＳＴＡＲ全部股份。股價今天低開０﹒６７％，
報４﹒４７元，惟其後拾級而上，盤中曾升逾４％，高見４﹒７５元，收市升４﹒８９％，報
４﹒７２元。
在日線圖上，中生製藥股價從５月１０日低位３﹒５８元開始反彈，走勢維持反覆向上，今
天更升穿１００天線，惟現價與３月２４日高位５﹒０８元接近，股價或受制於該位，有貨者可
於５元水平先獲利，無貨者可待股價回至１０天線４﹒３元再作部署。（ｅｒ）
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