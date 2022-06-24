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即市新聞

24/06/2022 11:15

《窩輪豪情－梁業豪》即市候低持恒指牛證較為上算

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、
非必需性消費業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的
股票現為理想汽車（０２０１５）、吉利汽車（００１７５）與小鵬汽車（０９８６８），可用
作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應
參考的股票，則宜首選中國宏僑（００１３７８）、中電（００００２）與中石油
（００８５７）。
　　市況所見，港股的上升動力正在緩步增強中，科技股的買盤最為顯眼。然而，三大指數的期
貨、期權估計結算價中，現時只得科技指數高於相關指數的合理值，指數則已升近即市第二個重
要阻力位４７８６。恒指期貨陰陽燭小時圖上錄得連續第三支陽燭，惟保歷加通道頂部仍有不輕
的即市阻力。好友正嘗試將即市防線推上２１３８５，２１５４５為即市好淡分水嶺。另一方面
，２０８９２現可被視為即市重要支持位，不容有失。由於圖表形勢顯著向好，即市投機者以候
低持有恒指牛證圖利較為上算。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組
：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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