《窩輪豪情－梁業豪》即市候低持恒指牛證較為上算

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

非必需性消費業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的

股票現為理想汽車（０２０１５）、吉利汽車（００１７５）與小鵬汽車（０９８６８），可用

作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應

參考的股票，則宜首選中國宏僑（００１３７８）、中電（００００２）與中石油

（００８５７）。

市況所見，港股的上升動力正在緩步增強中，科技股的買盤最為顯眼。然而，三大指數的期

貨、期權估計結算價中，現時只得科技指數高於相關指數的合理值，指數則已升近即市第二個重

要阻力位４７８６。恒指期貨陰陽燭小時圖上錄得連續第三支陽燭，惟保歷加通道頂部仍有不輕

的即市阻力。好友正嘗試將即市防線推上２１３８５，２１５４５為即市好淡分水嶺。另一方面

，２０８９２現可被視為即市重要支持位，不容有失。由於圖表形勢顯著向好，即市投機者以候

低持有恒指牛證圖利較為上算。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組

：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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