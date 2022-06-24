  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/06/2022 08:53

【虛幣世界】美科技股反彈，帶動加密貨幣普遍造好

　　《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股科技板塊造好，納指攀升，加密貨幣一同上揚，比特
幣種返２１０００美元水平，以太幣亦重返１１４０美元位置，其他山寨幣亦表現良好，
ＳＴＯＲＪ和ＰＯＬＹ分別上漲超過３０％和２０％。Ｏａｎｄａ　Ａｍｅｒｉｃａｓ高級分析
師Ｅｄｗａｒｄ　Ｍｏｙａ表示，比特幣仍然是一種風險資產，在美國股市達成穩固底部之前，
投資者都不會在加密貨幣基礎上進行交易。
　　另外有消息指，Ｓｏｌａｎａ區塊鍊網絡的利益相關者「Ｓｏｌａｎａ　Ｌａｂｓ」宣布，
正在構建一款名為「Ｓａｇａ」的Ｗｅｂ３手機。ＳＯＬ幣價輕微上揚，現報３８﹒２８美元，
升８﹒９１％。　　　　
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２１０５１﹒５６元（美元．下同），跌０﹒２８％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１１４６﹒６５元，升０﹒１７％；艾達幣報
０﹒４７７９元，跌０﹒４４％；瑞波幣報０﹒３４３２元，升２﹒２３％。（ｕｌ）
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
　
又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話24/06/2022
【虛幣世界】美科技股反彈，帶動加密貨幣普遍造好
人氣文章財經熱話23/06/2022
夏日炎炎兼逢疫情緩和　啤酒股齊飲勝邊隻最醒？
人氣文章中國故事23/06/2022
《神州經脈》中央再助力汽車消費　多地推「房票」政策　A股大漲
人氣文章財經熱話23/06/2022
內地再推新政救市樓市有起色　內房股普遍造好
人氣文章FOCUS23/06/2022
【FOCUS】鮑公放鷹債市懶理　何時轉軚有跡可尋
人氣文章財經熱話23/06/2022
《午市前瞻》大市成交減少惟市況不差 理想新車銷情佳不妨高追
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金