【虛幣世界】美科技股反彈，帶動加密貨幣普遍造好

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股科技板塊造好，納指攀升，加密貨幣一同上揚，比特
幣種返２１０００美元水平，以太幣亦重返１１４０美元位置，其他山寨幣亦表現良好，
ＳＴＯＲＪ和ＰＯＬＹ分別上漲超過３０％和２０％。Ｏａｎｄａ Ａｍｅｒｉｃａｓ高級分析
師Ｅｄｗａｒｄ Ｍｏｙａ表示，比特幣仍然是一種風險資產，在美國股市達成穩固底部之前，
投資者都不會在加密貨幣基礎上進行交易。
另外有消息指，Ｓｏｌａｎａ區塊鍊網絡的利益相關者「Ｓｏｌａｎａ Ｌａｂｓ」宣布，
正在構建一款名為「Ｓａｇａ」的Ｗｅｂ３手機。ＳＯＬ幣價輕微上揚，現報３８﹒２８美元，
升８﹒９１％。
據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２１０５１﹒５６元（美元．下同），跌０﹒２８％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１１４６﹒６５元，升０﹒１７％；艾達幣報
０﹒４７７９元，跌０﹒４４％；瑞波幣報０﹒３４３２元，升２﹒２３％。（ｕｌ）
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