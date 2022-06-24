  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/06/2022 12:12

【企業盈喜】六福集團料今年收入及溢利較去年同期增長三至四成

　　《經濟通通訊社２４日專訊》六福集團（００５９０）公布，預計２０２２財年的收入及溢
利皆較去年同期增長３０至４０％。董事會認為這主要歸因於基數較低，而且零售氣氛於
２０２２財年首三季度恢復良好。另外中國內地品牌業務擴展理想，黃金銷情暢旺及營運槓桿的
改善，而港澳市場零售業務亦轉虧為盈。
　　集團將於６月２８日刊發全年業績。（ｈｃ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話24/06/2022
《午市前瞻》大市企穩21500有利後市 專家籲留意製藥股
人氣文章大行報告24/06/2022
【大行炒D乜】券商不約而同評車股　click入嚟睇下邊隻最值博
人氣文章開市Good Morning24/06/2022
溫鋼城料蔚來165元有支持 憂車股短期升勢近水尾
人氣文章財經熱話24/06/2022
【虛幣世界】美科技股反彈，帶動加密貨幣普遍造好
人氣文章財經熱話23/06/2022
夏日炎炎兼逢疫情緩和　啤酒股齊飲勝邊隻最醒？
人氣文章中國故事23/06/2022
《神州經脈》中央再助力汽車消費　多地推「房票」政策　A股大漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金