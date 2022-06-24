【企業盈喜】六福集團料今年收入及溢利較去年同期增長三至四成

《經濟通通訊社２４日專訊》六福集團（００５９０）公布，預計２０２２財年的收入及溢
利皆較去年同期增長３０至４０％。董事會認為這主要歸因於基數較低，而且零售氣氛於
２０２２財年首三季度恢復良好。另外中國內地品牌業務擴展理想，黃金銷情暢旺及營運槓桿的
改善，而港澳市場零售業務亦轉虧為盈。
集團將於６月２８日刊發全年業績。（ｈｃ）
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