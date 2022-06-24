【企業盈警】冠忠巴士（３０６）料稅前虧損擴大至１﹒４億元

《經濟通通訊社２４日專訊》冠忠巴士（００３０６）預期，截至２０２２年３月３１日的
綜合除稅前虧損，將由上年同期的６３００萬元，擴大至１﹒４億元。
公司解釋，錄得稅前虧損擴大主因政府防疫抗疫基金的補貼減少，由上年度補貼２﹒４２億
元，減少至於３４００萬元。而且政府為應對疫情而實施的大部分旅遊限制和邊境管制措施仍然
生效，令集團的核心跨境運輸服務停頓。
集團業績將於６月底前公布。（ｈｃ）
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