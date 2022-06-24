《談國論企－黎偉成》建數據法基確保國家發展安全

《談國論企》中央全面深化改革委員會於２０２２年６月２２日舉行的第２６次會議，通過

的４項意見、方案，以構建數據基礎制度和立法，以及強化大型支付平台企業監管以促進支付和

金融科技規範健康發展，肯定是加大經濟全面發展力度的十分重要保證，更重要的是可以在相當

程度力抗美國千方百計的對中國正常經濟發展的破壞、侵略。中國建設好本國的經濟，對美帝是

一大打擊，千古果真有奇聞。



＊數據深刻改變生產生活和社會治理方式＊



會議通過的４大項目，最惹人注目的當然是審議通過《關於構建數據基礎制度更好發揮數據

要素作用的意見》，此為中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革委員會

主任習近平，主持會議時強調「數據基礎制度建設事關國家發展和安全大局」政策和原則精神之

所在。

要指出，「數據」於中國的重要性，有多個方面，最重要為（一）「數據」，現今在中國，

不再是簡簡單單的「數據」，因中國在過去１０多年的積極發展移動通訊和聯繫，並由４Ｇ到

５Ｇ的建設，建立良好的基礎建設，近年更強力的推行「５Ｇ＋」，在經濟社會發揮相當重大和

廣泛的良性作用和效益，甚至已成為新型生產和經濟發展要素。此為會議高調地指出「數據」已

「深刻改變著生產方式、生活方式和社會治理方式」之因。

尤其是「數據」經濟所衍生的數字化、網絡化、智能化等，已建立相當高度的基礎，並且迅

速融入生產、分配、流通、消費和社會服務管理等各個環節，影響相當廣泛、深入和長遠，是為

中央要更為積極主動的設法立例確保「數據」穩快發展的同時，更要確保其絕對的安全性，理由

為（Ｉ）這是企業和居民日益強烈依重的生產、生活方式的高度配合，安全性和私隱性是十分重

要的一環。

特別是（ＩＩ）與「數據」有密切關係的科技、新興經濟類型的企業，近年紛紛在境外證券

市場掛牌上市，會受到上市地的監管當局的監理要求限制，相關企業的業務資料也就要作出披露

，是為在紐約上年的大型中企的各種各樣「數據」無可避免地被美國審查或「追查」，麻煩的不

是資料要向當地的監管機構提供，而是這肯定會被美國政府掌握到，很可能會如最近幾年利用「

數據」作為（ｉ）反華制華的重要資料，制定圍堵、攬炒中國的其中重要支持力量。

和（ｉｉ）要是美國監管局有意無意的出賣在紐約上市的中資企業資料，特別是「數據」資

料一旦在美作不同程度、不同「理由」的「外傳」，就會使美國政府制定打擊中企，以至當地企

業在商業上爭取不合理利益。

正正因為「數據」的高度發展和擴散，故會議要求（二）推動出台數據安全法、個人信息保

護法等法律法規，加快構建以數據為關鍵要素的數字經濟，和使之取得積極進展。有法可依，依

法經營，對以數據為主的數字經濟有十分重大的穩定和促進作用。



＊建立法律法規保安全免美國混水摸魚＊



此為中共中央政治局於４月２９日召開的會議，強調「要堅持辦好自己的事」，並明確要求

「疫情要防住、經濟要穩定、發展要安全」，作為應對和化解新冠肺炎疫情和烏克蘭危機所導致

增加的風險挑戰的重要政策和策略，乃十分明智之舉。尤其是美國近期聯群結社推手製造出的烏

克蘭危機，明顯是欲先壓低俄羅斯、再劍指中國，由是中國辦好自己的事做大做強，是反制反擊

美國等政客政棍最佳「武器」。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０

＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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