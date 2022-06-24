《異動股》博企獲續牌至今年底，濠賭股升幅擴大，銀娛漲２％

《經濟通通訊社２４日專訊》濠賭股升幅擴大。銀娛（０００２７）現價升２﹒０９％，報

４１﹒６元，該股成交約１６４萬股，涉資６７３９萬元，盤中高見４１﹒６５元，最低見

４０﹒６５元；金沙（０１９２８）升１﹒６４％，報１４﹒８６元；新濠（００２００）升

１﹒２％，報５﹒０５元；澳博（００８８０）升１﹒６５％，報３﹒０８元。

澳門現有的六張賭牌將於周日（２６日）屆滿，政府與博企在上日已就舊有合同簽署續約，

並按照計劃續約至今年１２月３１日。博企需向澳門政府支付４７００萬澳門元延長費用，並提

供金額約２３﹒１億澳門元銀行擔保。

此外，明年１月１日將按照新《博彩法》進行新的博彩行為。

現時，恒生指數報２１５９２，升３１８點或升１﹒５０％，主板成交１９６﹒２４億元。

國企指數報７５８４，升１２１點或升１﹒６２％。恒生科技指數報４７７２，升１１６點或升

２﹒５１％。

即月期指新報２１５３９，升３１２點，低水５３點。即月國指期貨報７５４８，升１１９

點，低水３６點。即月科指期貨新報４７７２，升１１２點，低水１點。

上證綜合指數報３３２６，升５點或升０﹒１８％，成交８６７﹒８４億元人民幣。

深證成份指數報１２５４９，升３５點或升０﹒２８％，成交５４４﹒１８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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銀娛（０００２７） ４１﹒６元 升２﹒０９％

金沙（０１９２８） １４﹒８６元 升１﹒６４％

新濠（００２００） ５﹒０５元 升１﹒２％

澳博（００８８０） ３﹒０８元 升１﹒６５％

永利澳門（０１１２８） ４﹒４２元 升１﹒３８％

美高梅（０２２８２） ４﹒０２元 升２﹒５５％

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（ｅｒ）

