《異動股》博企獲續牌至今年底，濠賭股升幅擴大，銀娛漲２％

《經濟通通訊社２４日專訊》濠賭股升幅擴大。銀娛（０００２７）現價升２﹒０９％，報
４１﹒６元，該股成交約１６４萬股，涉資６７３９萬元，盤中高見４１﹒６５元，最低見
４０﹒６５元；金沙（０１９２８）升１﹒６４％，報１４﹒８６元；新濠（００２００）升
１﹒２％，報５﹒０５元；澳博（００８８０）升１﹒６５％，報３﹒０８元。
澳門現有的六張賭牌將於周日（２６日）屆滿，政府與博企在上日已就舊有合同簽署續約，
並按照計劃續約至今年１２月３１日。博企需向澳門政府支付４７００萬澳門元延長費用，並提
供金額約２３﹒１億澳門元銀行擔保。
此外，明年１月１日將按照新《博彩法》進行新的博彩行為。
現時，恒生指數報２１５９２，升３１８點或升１﹒５０％，主板成交１９６﹒２４億元。
國企指數報７５８４，升１２１點或升１﹒６２％。恒生科技指數報４７７２，升１１６點或升
２﹒５１％。
即月期指新報２１５３９，升３１２點，低水５３點。即月國指期貨報７５４８，升１１９
點，低水３６點。即月科指期貨新報４７７２，升１１２點，低水１點。
上證綜合指數報３３２６，升５點或升０﹒１８％，成交８６７﹒８４億元人民幣。
深證成份指數報１２５４９，升３５點或升０﹒２８％，成交５４４﹒１８億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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銀娛（０００２７） ４１﹒６元 升２﹒０９％
金沙（０１９２８） １４﹒８６元 升１﹒６４％
新濠（００２００） ５﹒０５元 升１﹒２％
澳博（００８８０） ３﹒０８元 升１﹒６５％
永利澳門（０１１２８） ４﹒４２元 升１﹒３８％
美高梅（０２２８２） ４﹒０２元 升２﹒５５％
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（ｅｒ）
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