  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/06/2022 09:45

《異動股》博企獲續牌至今年底，濠賭股升幅擴大，銀娛漲２％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》濠賭股升幅擴大。銀娛（０００２７）現價升２﹒０９％，報
４１﹒６元，該股成交約１６４萬股，涉資６７３９萬元，盤中高見４１﹒６５元，最低見
４０﹒６５元；金沙（０１９２８）升１﹒６４％，報１４﹒８６元；新濠（００２００）升
１﹒２％，報５﹒０５元；澳博（００８８０）升１﹒６５％，報３﹒０８元。
　　澳門現有的六張賭牌將於周日（２６日）屆滿，政府與博企在上日已就舊有合同簽署續約，
並按照計劃續約至今年１２月３１日。博企需向澳門政府支付４７００萬澳門元延長費用，並提
供金額約２３﹒１億澳門元銀行擔保。
　　此外，明年１月１日將按照新《博彩法》進行新的博彩行為。
　　現時，恒生指數報２１５９２，升３１８點或升１﹒５０％，主板成交１９６﹒２４億元。
國企指數報７５８４，升１２１點或升１﹒６２％。恒生科技指數報４７７２，升１１６點或升
２﹒５１％。
　　即月期指新報２１５３９，升３１２點，低水５３點。即月國指期貨報７５４８，升１１９
點，低水３６點。即月科指期貨新報４７７２，升１１２點，低水１點。
　　上證綜合指數報３３２６，升５點或升０﹒１８％，成交８６７﹒８４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４９，升３５點或升０﹒２８％，成交５４４﹒１８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀娛（０００２７）　　　　４１﹒６元　升２﹒０９％
　　金沙（０１９２８）　　　１４﹒８６元　升１﹒６４％
　　新濠（００２００）　　　　５﹒０５元　　升１﹒２％
　　澳博（００８８０）　　　　３﹒０８元　升１﹒６５％
　　永利澳門（０１１２８）　　４﹒４２元　升１﹒３８％
　　美高梅（０２２８２）　　　４﹒０２元　升２﹒５５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話24/06/2022
【航運股離場】東方海外再逆市跌　溫鋼城指航運股近水尾！
人氣文章財經熱話24/06/2022
《午市前瞻》大市企穩21500有利後市 專家籲留意製藥股
人氣文章大行報告24/06/2022
【大行炒D乜】券商不約而同評車股　click入嚟睇下邊隻最值博
人氣文章開市Good Morning24/06/2022
溫鋼城料蔚來165元有支持 憂車股短期升勢近水尾
人氣文章財經熱話24/06/2022
【虛幣世界】美科技股反彈，帶動加密貨幣普遍造好
人氣文章財經熱話23/06/2022
夏日炎炎兼逢疫情緩和　啤酒股齊飲勝邊隻最醒？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金