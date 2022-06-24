《異動股》佐丹奴復牌高開兩成，獲周大福溢價逾１８％提收購要約

《經濟通通訊社２４日專訊》佐丹奴（００７０９）今天復牌，現價升２０﹒１３％，報

１﹒９１元，該股成交約２３９萬股，涉資４５７萬元；裕元（００５５１）無升跌，報

１０﹒９２元；特步（０１３６８）升１﹒２％，報１３﹒５元；新秀麗（０１９１０）升

０﹒１３％，報１５﹒１８元。

佐丹奴國際公布，獲持有約２４﹒５７％股權的周大福控股作為要約人，提出自願性有條件

現金要約以收購其全部已發行股份，每股作價１﹒８８元，較停牌收報１﹒５９元溢價約

１８﹒２４％。該集團自本月８日停牌，申請今早上午９時起恢復股份買賣。

該集團指，周大福向其他股東收購股份及購股權涉最高約２２﹒７４億元，要約人有意於要

約截止後維持該集團的上市地位，且無意行使任何權利以強制收購全部股份。

該集團指，要約人有意延續現有主要業務，無意就現有業務及營運引入重大變動等，而要約

截止後，要約人擬與該集團管理層共同審閱架構、營運及業務，務求透過善用要約人尤其在零售

業界廣闊人脈及經驗，提升並鞏固業務。要約人亦可能考慮要求董事會委任新董事或增加董事。

現時，恒生指數報２１４５０，升１７６點或升０﹒８３％，主板成交２９﹒９３億元。國

企指數報７５３５，升７２點或升０﹒９７％。恒生科技指數報４７２４，升６８點或升

１﹒４７％。

即月期指新報２１３９０，升１６３點，低水６１點。即月國指期貨報７５０３，升７４點

，低水３２點。即月科指期貨新報４７３５，升７５點，高水１０點。

上證綜合指數報３３２４，升４點或升０﹒１４％，成交３５﹒３２億元人民幣。

深證成份指數報１２５５３，升３８點或升０﹒３１％，成交１９﹒９４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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佐丹奴（００７０９） １﹒９１元 升２０﹒１３％

裕元（００５５１） １０﹒９２元 無升跌

特步（０１３６８） １３﹒５元 升１﹒２％

新秀麗（０１９１０） １５﹒１８元 升０﹒１３％

普拉達（０１９１３） ４０﹒６元 無升跌

安踏（０２０２０） ８４﹒４５元 升１﹒２６％

申洲（０２３１３） ９１﹒３５元 升０﹒１６％

李寧（０２３３１） ６６﹒２元 升２﹒５６％

波司登（０３９９８） ４﹒１９元 升０﹒４８％

迅銷（０６２８８） ４０﹒６元 無升跌

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（ｅｒ）

