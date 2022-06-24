《午市前瞻》大市企穩２１５００有利後市，專家籲留意製藥股

《經濟通通訊社２４日專訊》恒生指數半日收報２１５８３，升３０９點或１﹒４５％，主

板成交７５３﹒７３億元。恒生中國企業指數報７５８９，升１２６點或１﹒６９％。恒生科技

指數報４７９６，升１４０點或３﹒０１％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團

（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報１１３﹒９元，升５﹒９元或５﹒４６％，成交

４８﹒７５億元；騰訊控股收報３７９﹒２元，升４﹒２元或１﹒１２％，成交２７﹒０７億元

；美團收報１９４﹒６元，升２元或１﹒０４％，成交２６﹒１４億元。國指三大成交股份依次

為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美

團。



＊聶振邦：大市成交重上１３００億元才有利後市＊



恒指近兩日緩慢回升，中午收市升３０９點。盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示

，近期大市走勢關鍵位置為百天線，現時大市於２１５００水平爭持，若今日成功企穩

２１５００，下星期突破百天線２１７００機會亦或較大，後市亦可上望遠至２２０００至

２２５００。

此外聶振邦亦關注大市總成交額，上周日均成交額超過１５００億元，但本周截至現時平均

只有１２００億元，他指出大市成交須達１３００億元水平或以上才更為有利後市向好；另外亦

提到美股近期靠穩將對港股有所支持。



＊藥明生物上望８６元＊



近期醫藥股走勢良好，藥明生物（０２２６９）、信達生物（０１８０１）及中生製藥

（０１１７７）等都反覆造好而且趨向一浪高於一浪。聶振邦指近期中央開展國家藥品集採工作

，刺激一眾醫藥股水漲船高，故近期值得留意有自家藥品研發及製藥業務股份。其中信達生物因

近期多次獲得旗下藥品商業化許可，故走勢轉強，但聶振邦提到現時信達生物股價處於３５元水

平，距離３月高位３８元阻力水平只餘下約３元水位，預期下周於３８至４０元會有阻力。

相較之下，聶振邦更看好藥明生物走勢，他指藥明於２月７日至８日出現下跌裂口，現時股

價正處於裂口之中，聶振邦看好股價有望重上８０元修復裂口，後市亦能上望８５至８６元水平

。（ｈｃ）

