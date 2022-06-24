  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/06/2022 12:08

《午市前瞻》大市企穩２１５００有利後市，專家籲留意製藥股

　　《經濟通通訊社２４日專訊》恒生指數半日收報２１５８３，升３０９點或１﹒４５％，主
板成交７５３﹒７３億元。恒生中國企業指數報７５８９，升１２６點或１﹒６９％。恒生科技
指數報４７９６，升１４０點或３﹒０１％。
　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團
（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報１１３﹒９元，升５﹒９元或５﹒４６％，成交
４８﹒７５億元；騰訊控股收報３７９﹒２元，升４﹒２元或１﹒１２％，成交２７﹒０７億元
；美團收報１９４﹒６元，升２元或１﹒０４％，成交２６﹒１４億元。國指三大成交股份依次
為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美
團。

＊聶振邦：大市成交重上１３００億元才有利後市＊

　　恒指近兩日緩慢回升，中午收市升３０９點。盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示
，近期大市走勢關鍵位置為百天線，現時大市於２１５００水平爭持，若今日成功企穩
２１５００，下星期突破百天線２１７００機會亦或較大，後市亦可上望遠至２２０００至
２２５００。
　　此外聶振邦亦關注大市總成交額，上周日均成交額超過１５００億元，但本周截至現時平均
只有１２００億元，他指出大市成交須達１３００億元水平或以上才更為有利後市向好；另外亦
提到美股近期靠穩將對港股有所支持。

＊藥明生物上望８６元＊

　　近期醫藥股走勢良好，藥明生物（０２２６９）、信達生物（０１８０１）及中生製藥
（０１１７７）等都反覆造好而且趨向一浪高於一浪。聶振邦指近期中央開展國家藥品集採工作
，刺激一眾醫藥股水漲船高，故近期值得留意有自家藥品研發及製藥業務股份。其中信達生物因
近期多次獲得旗下藥品商業化許可，故走勢轉強，但聶振邦提到現時信達生物股價處於３５元水
平，距離３月高位３８元阻力水平只餘下約３元水位，預期下周於３８至４０元會有阻力。
　　相較之下，聶振邦更看好藥明生物走勢，他指藥明於２月７日至８日出現下跌裂口，現時股
價正處於裂口之中，聶振邦看好股價有望重上８０元修復裂口，後市亦能上望８５至８６元水平
。（ｈｃ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話24/06/2022
【航運股離場】東方海外再逆市跌　溫鋼城指航運股近水尾！
人氣文章財經熱話24/06/2022
《午市前瞻》大市企穩21500有利後市 專家籲留意製藥股
人氣文章大行報告24/06/2022
【大行炒D乜】券商不約而同評車股　click入嚟睇下邊隻最值博
人氣文章開市Good Morning24/06/2022
溫鋼城料蔚來165元有支持 憂車股短期升勢近水尾
人氣文章財經熱話24/06/2022
【虛幣世界】美科技股反彈，帶動加密貨幣普遍造好
人氣文章財經熱話23/06/2022
夏日炎炎兼逢疫情緩和　啤酒股齊飲勝邊隻最醒？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金