【北水炒Ｄ乜】淨流入４７﹒５億人幣，買理想沽中移動

《經濟通通訊社２４日專訊》今日恒指高開１７６點，報２１４５０點。最高升４８８點報

２１７６２點，最低升１３４點報２１４０８點。恒指收報２１７１９點，升４４５點或

２﹒０９％。

按額度計算，北水全日淨流入４７﹒５億元人民幣，增加３８﹒１％。北水淨買入最多的個

股依次是理想汽車（０２０１５）、吉利汽車（００１７５）、協鑫科技（０３８００）；淨賣

出最多的依次是中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）

。

主板成交１４８４﹒０５億元增加２３﹒１％。其中港股通成交４２８﹒６億元，佔總成交

２８﹒９％。



＊據報理想將搭載麒麟電池＊



據《中證報》引述寧德時代（深：３００７５０）有關人士表示，理想汽車（０２０１５）

旗下新能源車已確定將搭載麒麟電池。

寧德時代第三代ＣＴＰ技術麒麟電池昨日正式發布。隨後理想汽車創始人、董事長兼ＣＥＯ

李想轉發了相關消息的微博，並配文「明年見」，疑似默認理想汽車明年推出的純電車型將搭載

麒麟電池。當日晚間，寧德時代官方微博則轉發了李想的微博進行互動，稱「麒麟有理想」，再

明確此次合作。

理想汽車升５﹒９％報１６３﹒３元，北水淨買入９﹒１億元；吉利汽車升６﹒５３％報

１７﹒９４元，北水淨買入５﹒２億元；協鑫科技升１０﹒９８％報３﹒７４元，北水淨買入

４﹒８億元。

中國移動跌０﹒５１％報４８﹒８元，北水淨賣出４﹒４億元；中國海洋石油跌１﹒４％報

９﹒８６元，北水淨賣出３億元；美團升２﹒８６％報１９８﹒１元，北水淨賣出２﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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理想汽車 （０２０１５） ９﹒１４

吉利汽車 （００１７５） ５﹒２４

協鑫科技 （０３８００） ４﹒８０

騰訊控股 （００７００） ３﹒８７

小鵬汽車 （０９８６８） ３﹒３８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） －４﹒４１

中國海洋石油 （００８８３） －３﹒０２

美團 （０３６９０） －２﹒１９

小米集團 （０１８１０） －０﹒３２

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒２４

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