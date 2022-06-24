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24/06/2022 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流入４７﹒５億人幣，買理想沽中移動

　　《經濟通通訊社２４日專訊》今日恒指高開１７６點，報２１４５０點。最高升４８８點報
２１７６２點，最低升１３４點報２１４０８點。恒指收報２１７１９點，升４４５點或
２﹒０９％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４７﹒５億元人民幣，增加３８﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是理想汽車（０２０１５）、吉利汽車（００１７５）、協鑫科技（０３８００）；淨賣
出最多的依次是中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）

　　主板成交１４８４﹒０５億元增加２３﹒１％。其中港股通成交４２８﹒６億元，佔總成交
２８﹒９％。
　
＊據報理想將搭載麒麟電池＊

　　據《中證報》引述寧德時代（深：３００７５０）有關人士表示，理想汽車（０２０１５）
旗下新能源車已確定將搭載麒麟電池。
　　寧德時代第三代ＣＴＰ技術麒麟電池昨日正式發布。隨後理想汽車創始人、董事長兼ＣＥＯ
李想轉發了相關消息的微博，並配文「明年見」，疑似默認理想汽車明年推出的純電車型將搭載
麒麟電池。當日晚間，寧德時代官方微博則轉發了李想的微博進行互動，稱「麒麟有理想」，再
明確此次合作。
　　理想汽車升５﹒９％報１６３﹒３元，北水淨買入９﹒１億元；吉利汽車升６﹒５３％報
１７﹒９４元，北水淨買入５﹒２億元；協鑫科技升１０﹒９８％報３﹒７４元，北水淨買入
４﹒８億元。
　　中國移動跌０﹒５１％報４８﹒８元，北水淨賣出４﹒４億元；中國海洋石油跌１﹒４％報
９﹒８６元，北水淨賣出３億元；美團升２﹒８６％報１９８﹒１元，北水淨賣出２﹒２億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車　（０２０１５）　　　　　　９﹒１４
　　吉利汽車　（００１７５）　　　　　　５﹒２４
　　協鑫科技　（０３８００）　　　　　　４﹒８０
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　３﹒８７
　　小鵬汽車　（０９８６８）　　　　　　３﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－４﹒４１
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－３﹒０２
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒１９
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒３２
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　－０﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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