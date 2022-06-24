《美元走勢－羅明立》美匯１０５以上似有沽壓

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３４﹒５４ １３５﹒２２ １３４﹒５０

歐元╱美元 １﹒０５３８ １﹒０５４７ １﹒０５１２

英鎊╱美元 １﹒２２６７ １﹒２２８５ １﹒２２４１

美元╱瑞郎 ０﹒９５９８ ０﹒９６２７ ０﹒９５９２

美元╱港元 ７﹒８４９２ ７﹒８４９７ ７﹒８４８４

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《美元走勢》聯儲局主席鮑威爾繼續表明會全力對抗通脹，但重申加息幅度要視乎經濟數據

而定。歐美公布的６月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理指數全部回落，而且都較市場預期為低，歐

元區及美國的數據差不多是兩年以來最差。美國政府正想辦法壓抑物價上升，包括準備減汽油稅

及取消對中國的關稅。投資者對經濟的未來前景看不通，不確定性增加令入市更加審慎。美匯指

數繼續在１０４╱１０５之間波動。

聯儲局至今的累計加息幅度已達到１﹒５％，領先大部分主要央行，加上未來加息的進度較

為明確，令美元仍然有優勢，但市場對當地經濟衰退的擔憂亦明顯上升。從技術走勢看，長期上

升趨勢未變，但１０５以上似乎有沽壓，短線有調整可能，現時５０天平均線的１０３值得留意

，未失守前仍然可低位吸納，但暫不建議高追。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０５５０ １﹒０６５０ １﹒０５２０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 買入加元 １﹒２９８０ １﹒２８７０ １﹒３０２０

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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