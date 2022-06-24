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24/06/2022 15:58

《美元走勢－羅明立》美匯１０５以上似有沽壓

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３４﹒５４　１３５﹒２２　１３４﹒５０
　　歐元╱美元　１﹒０５３８　１﹒０５４７　１﹒０５１２
　　英鎊╱美元　１﹒２２６７　１﹒２２８５　１﹒２２４１
　　美元╱瑞郎　０﹒９５９８　０﹒９６２７　０﹒９５９２
　　美元╱港元　７﹒８４９２　７﹒８４９７　７﹒８４８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》聯儲局主席鮑威爾繼續表明會全力對抗通脹，但重申加息幅度要視乎經濟數據
而定。歐美公布的６月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理指數全部回落，而且都較市場預期為低，歐
元區及美國的數據差不多是兩年以來最差。美國政府正想辦法壓抑物價上升，包括準備減汽油稅
及取消對中國的關稅。投資者對經濟的未來前景看不通，不確定性增加令入市更加審慎。美匯指
數繼續在１０４╱１０５之間波動。
　　聯儲局至今的累計加息幅度已達到１﹒５％，領先大部分主要央行，加上未來加息的進度較
為明確，令美元仍然有優勢，但市場對當地經濟衰退的擔憂亦明顯上升。從技術走勢看，長期上
升趨勢未變，但１０５以上似乎有沽壓，短線有調整可能，現時５０天平均線的１０３值得留意
，未失守前仍然可低位吸納，但暫不建議高追。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　１﹒０５５０　１﹒０６５０　１﹒０５２０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　買入加元　１﹒２９８０　１﹒２８７０　１﹒３０２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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