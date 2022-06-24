《新股掛牌》快狗打車：與阿里很多業務上可合作，冀儘快收支平衡

《經濟通通訊社２４日專訊》快狗打車ＧＯＧＯＸ（０２２４６）執行董事兼聯席行政總裁

林凱源於上市儀式後表示，與阿里（０９９８８）等投資者及股東一直給予公司很大支持，以及

協助了解國內外市場的發展趨勢，特別是阿里於物流上的部署很多，因此公司很多業務與阿里在

不同國家都有合作空間。

他指出，貨運行業競爭一向都激烈，因此不太擔心，公司會做好自己的業務，又指公司今天

成功上市證明一直以來堅持的信念及業務做得不錯。他指出，全球環境會繼續動盪，不過做生意

不只是聚焦當下，而是放眼未來５－１０年，長遠對整個貨運行業有信心，希望可盡快達收支平

衡。



＊料未來仍有增長空間，疫情為公司帶來機遇＊



被問及公司的增長空間，他指出，公司於香港貨運行業的市佔率高，品牌亦深入民心，不過

認為公司規模仍較小，仍有很多發展空間。他指出，公司一直有跟隨不同環境作演變，即使未來

一段時間或出現競爭，但相信隨著東南亞地區電商行業及電子支付等行業發展，加上做好自己業

務，公司將有增長空間。

他指出，公司在不同國家有不同收費方式，現時有部分營運中的國家未有收費，於疫情後會

積極考慮收費時機，又指於新冠疫情期間公司的收入仍穩步上升，因此不擔心疫情的影響、反而

疫後新常態為公司帶來很多機遇。（ｃｗ）

