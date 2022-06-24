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24/06/2022 13:02

【新冠肺炎】商界及旅遊界支持縮短旅客檢疫期，惟專家憂增風險

　　《經濟通通訊社２４日專訊》候任醫務衛生局長盧寵茂表示，上任後將爭取縮短旅客檢疫日
數至５日甚至更短，會配合家居隔離和要求旅客採取「點對點」行程。廠商會會長史立德歡迎有
關措施，認為縮短旅客檢疫日數可對外釋放疫情受控訊息，吸引商業夥伴來港，減少回港檢疫限
制，亦可便利商界出訪和參與外國展覽會。他期望政府逐步減少酒店檢疫期至３天，或容許回港
人士居家檢疫。　
　
＊崔定邦：縮短檢疫期有助旅遊業復蘇＊
　
　　香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，近期已有旅行團恢復出遊，相信若檢疫日數再縮短，將
有不少市民出外旅行，對業界復蘇有一定幫助。他又指，近期檢疫酒店房間緊張，縮短檢疫期將
有助房間流轉，便利抵港國際旅客。　
　
＊梁子超：放寬入境措施或加速變種病毒進入社區＊
　
　　呼吸系統專科醫生梁子超表示，從經濟角度考慮，本港的確有需要放寬入境管制措施；但從
風險角度分析，相信現時仍未具有放寬條件。他解釋，不少入境旅客在抵港第６、７日才檢測陽
性，一旦縮短酒店檢疫期，變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ亞型分支ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５，有機會因航
空交通變得頻繁，短時間內透過輸入個案滲入社區。　
　　梁子超又形容，內地和海外的疫情風險相差１萬倍，本港與內地及海外通關是「魚與熊掌」
，政府一定要取捨，一旦決定先與內地恢復通關，就要收緊海外入境限制，反而亦然。他又指，
若本港能全面加強「一老一幼」的疫苗覆蓋率，加上全面放寬本地防疫措施後，疫情都無明顯大
型反彈，就證明群體免疫水平夠高，才能較穩妥地縮短檢疫期。（ｂｉ）

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