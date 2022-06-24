【夜期時段】即月期指報２１６１３點，升１７點，低水１０６點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１６２５點，升２９點，低水

９４點，最新報２１６１３點，升１７點，低水１０６點，合約成交６１１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７５７２點，升７點，低水５７點，最新報７５７０點，升

５點，低水５９點，合約成交２３００張。

