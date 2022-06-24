【新冠肺炎】本港新增１８６０宗確診，１３９宗屬輸入個案

《經濟通通訊社２４日專訊》本港新增１８６０宗新冠病毒確診個案，本地感染個案有

１７２１宗，輸入個案有１３９宗。過去一日沒有新增死亡個案。

另外，有１９９宗學校呈報，９６宗屬今日呈報，包括１６４學生、３５位教職員，涉

１６３間學校。聖公會白約翰會督中學４Ｃ班有３宗個案，須一周停面授。（ｂｉ）



