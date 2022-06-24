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即市新聞

24/06/2022 19:44

《再戰明天》Ｇ７峰會，歐盟成員國舉行能源部長會議

　　《經濟通通訊社２４日專訊》Ｇ７峰會舉行及歐盟成員國舉行能源部長會議，料為下周一
（２７日）市場焦點。

＊歐盟成員國舉行能源部長會議＊

　　各國重要經濟活動方面，本港時間下周日（２６日）至下周二（２８日）Ｇ７峰會舉行。歐
盟成員國下周一舉行能源部長會議，尋求就更積極應對氣候變化政策達成一致立場。
　　數據方面，下周一德國公布５月進口物價，月率升幅料維持於１﹒８％，年率升幅料維持於
３１﹒７％；５月零售銷售，月率料由下滑５﹒４％改善至升１％。本港時間１：００ｐｍ，日
本公布４月同時指標；４月領先指標。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布５月出口；５月進口；
５月貿易收支。
　　本港時間８：３０ｐｍ，美國公布５月耐用品訂單，料由０﹒５％降至０﹒１％。本港時間
１０：００ｐｍ，美國公布５月成屋待完成銷售，月率跌幅料由３﹒９％收窄至３﹒５％。本港
時間１０：３０ｐｍ，美國公布６月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。

＊歐舒丹派業績＊

　　在本港，下周一公布業績的公司有：嘉利國際（０１０５０）、中投融資（０１２２６）、
宏安地產（０１２４３）、佳寧娜（００１２６）、結好金融（０１４６９）、津上機床
（０１６５１）、澳門勵駿（０１６８０）、毛記（０１７１６）、莊士中國（００２９８）、
經濟日報（００４２３）、包浩斯（００４８３）、瑞爾集團（０６６３９）、亞聯基建
（００７１１）、凌銳（００７８４）、雅天妮（００７８９）及歐舒丹（００９７３）等。
（ｈｌ）

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