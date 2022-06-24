《再戰明天》Ｇ７峰會，歐盟成員國舉行能源部長會議

《經濟通通訊社２４日專訊》Ｇ７峰會舉行及歐盟成員國舉行能源部長會議，料為下周一

（２７日）市場焦點。



＊歐盟成員國舉行能源部長會議＊



各國重要經濟活動方面，本港時間下周日（２６日）至下周二（２８日）Ｇ７峰會舉行。歐

盟成員國下周一舉行能源部長會議，尋求就更積極應對氣候變化政策達成一致立場。

數據方面，下周一德國公布５月進口物價，月率升幅料維持於１﹒８％，年率升幅料維持於

３１﹒７％；５月零售銷售，月率料由下滑５﹒４％改善至升１％。本港時間１：００ｐｍ，日

本公布４月同時指標；４月領先指標。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布５月出口；５月進口；

５月貿易收支。

本港時間８：３０ｐｍ，美國公布５月耐用品訂單，料由０﹒５％降至０﹒１％。本港時間

１０：００ｐｍ，美國公布５月成屋待完成銷售，月率跌幅料由３﹒９％收窄至３﹒５％。本港

時間１０：３０ｐｍ，美國公布６月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。



＊歐舒丹派業績＊



在本港，下周一公布業績的公司有：嘉利國際（０１０５０）、中投融資（０１２２６）、

宏安地產（０１２４３）、佳寧娜（００１２６）、結好金融（０１４６９）、津上機床

（０１６５１）、澳門勵駿（０１６８０）、毛記（０１７１６）、莊士中國（００２９８）、

經濟日報（００４２３）、包浩斯（００４８３）、瑞爾集團（０６６３９）、亞聯基建

（００７１１）、凌銳（００７８４）、雅天妮（００７８９）及歐舒丹（００９７３）等。

（ｈｌ）

