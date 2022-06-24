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24/06/2022 12:14

劉應彬：金管局有方案應對香港被剔出ＳＷＩＦＴ系統

　　《經濟通通訊社２４日專訊》金管局副總裁劉應彬在出席香港投資基金公會年會時表示，金
管局已針對不同情景制定應急方案，即使香港被剔出環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ），不
擔心無法應付此等極端情況。他強調，本港銀行體系穩健，有足夠撥備抵禦挑戰；又認為近年中
國致力全球化，故他不擔心地緣政治風險，相信香港的角色只會愈來愈強。（ａｃ）

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