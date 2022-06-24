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即市新聞

24/06/2022 16:57

《小傳日記》帶量採購一於少理．破位利好藥佬照炒起！

　　《小傳日記》魚缸２１０００企得住之後，就連續彈返兩日上嚟，今日晏晝仲試過升４８０
幾點，不過百天線阻力唔細，最後就回返落嚟，全日報２１７１９，升４４５點。
　　今日主要都係睇堆藥佬，近排走勢真係唔錯，好似藥明（０２２６９）、信達
（０１８０１）、中生製藥（０１１７７）、金斯瑞（０１５４８）等今日都向上突破，對後市
嚟講都係有利。不過阿爺將會開展第七批國家組織藥品集中採購工作，７月１２日開始喺上海奉
賢區嘅東方美谷論壇酒店接收申報材料。呢一項措施主要係神州要穩定藥品供應，既穩量亦穩價
，所以一般嚟講對造藥佬定價能力都係不利嘅，因為同一款藥之後國家都可以供應，咁藥佬就無
得加價。
　　不過藥佬一於少理，全線炒高仲破哂位。今日醫藥板總成交差唔多成１５０億銀，比起噚日
多差唔多７０億，又多過５日平均嘅９０億，佔咗大市總成交嘅一成，都真係算幾積極。醫藥板
今日仲係全日最佳表現板塊，全板平均升２﹒９８巴仙，淨主動買入２０億銀！
　　睇返藥明今日升多過一成，收報７７﹒２銀。企得穩７０銀以上對藥明都好重要，因為呢個
水平係３月尾４月頭突破唔到嘅價位，如果之後都企得穩，對後市都係吉祥嘅訊號。不過，藥明
最大隱憂都係中美關係，因為藥明有超過一半業務喺花旗嗰邊，如果好似上次咁又因為有嘢而被
納入「實體清單」，無論有無實際影響，對個價都係唔老黎。不過而家孖屐就睇好美國會減中國
關稅，而家就憧憬各種中美關係緩和嘅消息啦，所以短期都可以炒吓嘅。請請！

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無涉。

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