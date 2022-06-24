【企業盈警】中國富強金融（２９０）料年度虧損擴大至８０００萬

《經濟通通訊社２４日專訊》中國富強金融（００２９０）發盈警，預期截至今年３月底止

年度，儘管員工成本、融資成本及其他經營開支均有所下降，於有關年度仍錄得綜合虧損不超過

８０００萬元，較截至去年同期綜合虧損約１３５０萬元有所增加。

公告指，於有關年度之綜合虧損增加乃主要由於收入下降；金融資產投資產生投資淨虧損；

應收貸款及貿易應收賬款之預期信貸虧損；及減值虧損所致。（ｓｌ）

