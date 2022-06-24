【企業盈警】科軒動力控股（４７６）料全年虧損最多４﹒３６億元

《經濟通通訊社２４日專訊》科軒動力控股（００４７６）發盈警，預期截至今年３月底止

年度，將錄得淨虧損３﹒９４億元至４﹒３６億元，對比去年同期之淨虧損則為約７﹒８１億元

。

公告指，該虧損減少主要是由於中國廣西礦產資產減值虧損減少所致。（ｓｌ）

