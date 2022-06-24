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即市新聞

24/06/2022 18:07

【企業盈警】中泛控股（７１５）料中期淨虧損擴大，合併收入大跌

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中泛控股（００７１５）發盈警。集團指，截至今年５月底止
五個月，集團錄得合併收入約２８００萬元，比去年同期約４５３０萬元下跌約３８％。期內，
淨虧損約為５﹒８０１億元，比去年同期約４﹒６１９億元增加約２６％。
　　收入下跌主要由於中泛置業及其附屬公司的業績於今年４月開始不再納入集團合併報表所致
。由中泛置業間接持有的上海物業為集團物業投資板塊的主要產生收入資產。截至２０２１年
１２月３１日止年度，物業投資板塊為集團帶來超過９０％的收入。預期集團物業投資板塊將在
出表後不再帶來收入。股東應佔淨虧損增加主要由於上述原因；及期內違約利息支出增加。
　　董事會根據現時所得資料所作的初步評估，預計集團截至今年６月底止六個月的合併收入會
比去年同期約５４６０萬元大幅下跌，主因為出表所致。截至今年６月底止六個月的淨虧損亦會
比去年同期約５﹒６７９億元增加。
　　預期淨虧損增加主要由於上述原因；及截至今年６月底止六個月的違約利息支出增加所致。
期內，股東應佔淨虧損及截至今年６月底止六個月的預期股東應佔淨虧損並未計入出表對集團整
體財務報表的影響以及估值師就出表的資產及負債於出表時及於今年６月３０日時的估值。出表
的最終影響要待上海物業完成出售和相關貸款全部償還後才能確定。（ｓｌ）

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