【企業盈警】錢唐控股（１４６６）料全年淨虧損減少不足７０％

《經濟通通訊社２４日專訊》錢唐控股（０１４６６）發盈警，預期截至今年３月底止年度

的淨虧損，與截至去年同期的淨虧損約５１８０萬元相比，大幅減少不足７０％。

公告指，預期虧損大幅減少是由於珍珠及珠寶產品銷售增加，故毛利增加；可換股貸款票據

之公平值並無錄得虧損；非上市物業基金之公平值並無錄得虧損；及行政開支大幅減少。

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