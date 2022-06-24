【新冠肺炎】海事處處長袁小惠因朋友確診需檢疫，今快測陰性

《經濟通通訊社２４日專訊》海事處發言人表示，海事處處長袁小惠因其朋友的核酸檢測結
果為陽性，經衞生署衞生防護中心評估後被列為密切接觸者，正按衞生防護中心指引進行檢疫。
袁小惠有定期進行新冠病毒快速抗原檢測，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原檢測，結果均為
陰性。（ｂｉ）
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