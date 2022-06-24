  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/06/2022 17:48

【新冠肺炎】澳門確診個案增至１７０宗，四季名店員工更衣室爆疫

　　《經濟通通訊社２４日專訊》澳門衛生局局長羅奕龍表示，截至下午３時，今輪新冠疫情陽
性個案增至１７０宗，涉及１０６女６４男，年齡介乎８個月至８９歲。其中４１人有症狀，列
為確診個案；１２９人暫時無症狀，列為無症狀感染者。
　　當局表示，今日新增一個感染群組，涉及路氹四季酒店購物中心「四季名店」員工更衣室，
有４人染疫。目前累計有６個感染群組，相信其中４個群組有一定關連。

＊次輪全民檢測逾５６萬人次已採樣＊

　　當地的第二輪全民核酸檢測，截至下午３時，超過５６萬人次已經採樣，佔目標人群８４％
，累計有２９個１０混１樣本呈陽性，正進行覆檢。當局要求所有在澳門的人士，今晚１２時前
接受檢測，否則健康碼將被轉為黃色，並由警察送至指定地點接受檢測。

＊周六起調整風險人群檢疫安排＊

　　新冠病毒感染應變協調中心，鑑於Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株感染潛伏期短，由星期六起調整風
險人群的檢疫安排，核心及非核心密切接觸者，由原來１０天醫學觀察，改為８天醫學觀察和２
天自我健康管理；次密切接觸者由原來７天醫學觀察，改為５天醫學觀察和２天自我健康管理。
（ｂｉ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事24/06/2022
《神州經脈》人大通過反壟斷法修改　滬綜指連升四周外資大舉流入
人氣文章財經熱話24/06/2022
【半年結將至】李偉傑料港股7月先望23000點！
人氣文章FOCUS24/06/2022
【FOCUS】德國囤氣備凜冬　防普京兵不厭詐
人氣文章財經熱話24/06/2022
【航運股離場】東方海外再逆市跌　溫鋼城指航運股近水尾！
人氣文章財經熱話24/06/2022
《午市前瞻》大市企穩21500有利後市 專家籲留意製藥股
人氣文章大行報告24/06/2022
【大行炒D乜】券商不約而同評車股　click入嚟睇下邊隻最值博
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金