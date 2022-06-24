【新冠肺炎】澳門確診個案增至１７０宗，四季名店員工更衣室爆疫

《經濟通通訊社２４日專訊》澳門衛生局局長羅奕龍表示，截至下午３時，今輪新冠疫情陽

性個案增至１７０宗，涉及１０６女６４男，年齡介乎８個月至８９歲。其中４１人有症狀，列

為確診個案；１２９人暫時無症狀，列為無症狀感染者。

當局表示，今日新增一個感染群組，涉及路氹四季酒店購物中心「四季名店」員工更衣室，

有４人染疫。目前累計有６個感染群組，相信其中４個群組有一定關連。



＊次輪全民檢測逾５６萬人次已採樣＊



當地的第二輪全民核酸檢測，截至下午３時，超過５６萬人次已經採樣，佔目標人群８４％

，累計有２９個１０混１樣本呈陽性，正進行覆檢。當局要求所有在澳門的人士，今晚１２時前

接受檢測，否則健康碼將被轉為黃色，並由警察送至指定地點接受檢測。



＊周六起調整風險人群檢疫安排＊



新冠病毒感染應變協調中心，鑑於Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株感染潛伏期短，由星期六起調整風

險人群的檢疫安排，核心及非核心密切接觸者，由原來１０天醫學觀察，改為８天醫學觀察和２

天自我健康管理；次密切接觸者由原來７天醫學觀察，改為５天醫學觀察和２天自我健康管理。

（ｂｉ）

