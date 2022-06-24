  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/06/2022 12:00

《基金債券攻略－凌風》安聯基金如何派９厘息？

　　《基金債券攻略》上日提到，市場上一隻熱賣的派息基金，安聯收益及增長基金早前傳出負
面消息，主要是該基金所屬的安聯資產管理公司，早年推出的一隻「對沖基金」出事，主事人誤
導投資者和隱瞞虧損數字。
　
　　但這宗事故發生於２０２０年３月，只不過，經過兩年的法律程序後，到今年５月中時才有
裁決，主要是罰款６０億美元和禁止在美國從事資產管理工作。
　
　　我認為，這兩項懲處對安聯來說，在財政上和聲譽上當然是有打擊，但對於安聯收益及增長
基金的影響，經歷了過去兩年的運作，大致上已經證明沒有問題。
　
　　即使該基金所屬的美國業務需要引入合作夥伴才可繼續運作，但實際上，該基金仍然由「原
班人馬」運作，相信影響十分有限。
　
　　上次我提到，安聯收益及增長基金在２０２０年３月時也跟隨大市下跌，最低曾見６﹒６８
美元，但不久就隨大市回升，大約用了一年時間，便回升上「招股價」的１０美元以上，直到今
年初才再次跟隨美股回落。而截到６月２２日的基金價格為７﹒８９美元。
　
　　如果以年初至今計，該基金大約下跌了２４％。如果跟道指比較，該基金是跑輸的，但該基
金主要持有大型科技股，因此，跟納指比較才較合理。如是的話，她是稍稍跑贏大市的（納指年
初至２２╱６下跌約三成）。
　
　　但話得說回頭，她不是完全的美國股票基金，而是「三合一」的混合資產基金，當中三分一
是企業債，另外三分一是可換股債，其餘三分一才是股票。如果只是跑贏納６個百分點，也不算
太突出。
　
　　如果大家心水清，也許會問，這隻安聯收益及增長基金如果主力買科技股的話，又何來可以
派９厘息（年初時只有７厘息，由於價格下跌，現價息率升至９厘）？因為大部分科技股都不派
息的。
　
　　這當然是對的，根據該基金最新的月報資料，她的股票部分的股息率只有０﹒９６％，連
１％都不到。而公司債的孳息率也不過６﹒８８％，而可換股債券的平均票面息率只有大約
１﹒７８％。將三部分息率按加權計算，平均只是３﹒２％的股息╱利息收益，但現價要派９厘
息，到底是怎樣運作？
　
　　簡單來說，這隻基金還要透過「低買高賣」股票或債券去賺取資本上的增值。另外，基金經
理還需要做一些衍生工具的投資，以賺取額外回報，以維持派息。這就牽涉兩方面，一是基金經
理的選股能力，以及買賣時機。如果能夠拿捏得準，低位買入，便可以賺到資本上的收益。而在
衍生工具方面，當然也牽涉到精準的計算和判斷。
　
　　以上兩點都必須長時間的觀察，才可決定基金經理的能力。但到目前為止，我認為安聯收益
及增長基金的成績仍然是不俗的。
　
　　談到派息，也許有人提出，聽過是會「搣本」的。如果只是從我的本金中派息給我，豈不是
左袋交右袋，完全沒有得益？這個問題很有意思，值得深入探討，下次再續。《凌風》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事24/06/2022
《神州經脈》人大通過反壟斷法修改　滬綜指連升四周外資大舉流入
人氣文章財經熱話24/06/2022
【半年結將至】李偉傑料港股7月先望23000點！
人氣文章FOCUS24/06/2022
【FOCUS】德國囤氣備凜冬　防普京兵不厭詐
人氣文章財經熱話24/06/2022
【航運股離場】東方海外再逆市跌　溫鋼城指航運股近水尾！
人氣文章財經熱話24/06/2022
《午市前瞻》大市企穩21500有利後市 專家籲留意製藥股
人氣文章大行報告24/06/2022
【大行炒D乜】券商不約而同評車股　click入嚟睇下邊隻最值博
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金