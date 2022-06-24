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24/06/2022 08:14

《神州頭條》財經報章頭版摘要：金磚國家領導人第十四次會晤舉行

　　《經濟通通訊社２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

金磚國家領導人第十四次會晤舉行，習近平主持會晤並發表重要講話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平２３日晚在北京以視頻方式主持金磚國家領導人第十四次會晤。南非總統拉馬福
薩、巴西總統博索納羅、俄羅斯總統普京、印度總理莫迪出席。習近平首先致歡迎辭。習近平發
表題為《構建高質量夥伴關係　開啟金磚合作新征程》的重要講話。

規模躍居全球第二，資本市場對實體經濟適配性增強
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
證監會副主席李超在中共中央宣傳部舉行的「中國這十年」系列主題新聞發布會上表示，十年來
，中國股票市場、債券市場規模均位居全球第二，股債融資累計達５５萬億元（人民幣．下同）
，股票市場投資者超過２億。資本市場對實體經濟的適配性大幅增強。

中國成功發射遙感三十五號０２組衛星
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６月２３日１０時２２分，中國在西昌衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，採取「一箭三星
」方式，成功將遙感三十五號０２組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿
成功。這組衛星主要用於科學試驗、國土資源普查、農產品估產及防災減災等領域。


《上海證券報》

金磚國家領導人第十四次會晤舉行，習近平主持會晤並發表重要講話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平２３日晚在北京以視頻方式主持金磚國家領導人第十四次會晤。南非總統拉馬福
薩、巴西總統博索納羅、俄羅斯總統普京、印度總理莫迪出席。習近平首先致歡迎辭。習近平發
表題為《構建高質量夥伴關係　開啟金磚合作新征程》的重要講話。

股市規模增超兩倍，債市增超四倍
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中共中央宣傳部舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，證監會副主席李超出席並介紹，十年
來，中國股票市場規模增長２３８﹒９％，債券市場規模增長４４４﹒３％，兩個市場規模均位
居全球第二，股票市場投資者超過２億人。

科創板上市公司要加快募投項目推進進度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家發展改革委網站發布的消息顯示，國家發展改革委、證監會日前聯合召開科創板上市公司擴
大投資和促進就業座談會，提出要加快募投項目推進進度，踐行促進就業社會責任。會議強調，
科創公司應明確投資方向、擴大投資成效、破除投資障礙、推動創新創業、積極穩定就業。


《證券時報》

金磚國家領導人第十四次會晤舉行，習近平主持會晤並發表重要講話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平２３日晚在北京以視頻方式主持金磚國家領導人第十四次會晤。南非總統拉馬福
薩、巴西總統博索納羅、俄羅斯總統普京、印度總理莫迪出席。習近平首先致歡迎辭。習近平發
表題為《構建高質量夥伴關係　開啟金磚合作新征程》的重要講話。

消化「雙減」衝擊轉型初見成效，在線教育艱難蝶變
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
去年下半年，在「雙減」衝擊下，在線教育企業紛紛踏上轉型之路。一邊是大幅萎縮的學科類培
訓業務，另一邊是尚未形成規模的新業務，去年三、四季度，不少在線教育企業收入大幅下滑，
虧損增加。然而，進入今年一季度，在線教育企業的表現卻有些出乎意料。學大教育、網易有道
、高途等公司一季度均實現了盈利。

供給側瓶頸凸顯，公募ＲＥＩＴｓ擴容步子不妨邁得更快些
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ＲＥＩＴｓ市場擴容符合市場各方需求，隨著ＲＥＩＴｓ市場規模不斷擴大，投資端、融資端有
望進一步良性互動，推動ＲＥＩＴｓ市場繁榮發展。但是去年以來，加上近期發行的國金中國鐵
建ＲＥＩＴ，整個公募ＲＥＩＴｓ僅發行１３隻，發行規模約５０６億元，供不應求已然出現。
（ｊｔ）

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