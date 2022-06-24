【聚焦人幣】人幣中間價升７９點子，報６﹒７０００兩連揚

《經濟通通訊社２４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０００，

較上個交易日升７９點子，實現兩連漲，上個交易日報６﹒７０７９。

美國聯儲局主席鮑威爾周四（２３日）向眾議院重申鷹派立場，強調對降低通脹的承諾是「

無可動搖」。與此同時，歐元區採購經理人指數（ＰＭＩ）反映歐盟經濟現疲態。美匯指數上漲

０﹒２０％，至１０４﹒４１。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７０００ －７９﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０５２２ －３５３﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９６６８ ＋３４２﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５３５ －１０﹒２０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２１８７ －１４﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６２６６ －８６﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２１２７ ＋４８﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８２１９ －１４５﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９７１６ －６４﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１６１２ －１５６﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５７３ ＋９﹒５０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒１４５５ ＋７４０﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３８２８ ＋９２﹒００

１人民幣╱韓元 １９４﹒１２００ ＋６０﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

