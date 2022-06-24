【聚焦人幣】人幣中間價升７９點子，報６﹒７０００兩連揚

《經濟通通訊社２４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０００，
較上個交易日升７９點子，實現兩連漲，上個交易日報６﹒７０７９。
美國聯儲局主席鮑威爾周四（２３日）向眾議院重申鷹派立場，強調對降低通脹的承諾是「
無可動搖」。與此同時，歐元區採購經理人指數（ＰＭＩ）反映歐盟經濟現疲態。美匯指數上漲
０﹒２０％，至１０４﹒４１。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７０００ －７９﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０５２２ －３５３﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９６６８ ＋３４２﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５３５ －１０﹒２０
１英鎊╱人民幣 ８﹒２１８７ －１４﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６２６６ －８６﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２１２７ ＋４８﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８２１９ －１４５﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９７１６ －６４﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１６１２ －１５６﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５７３ ＋９﹒５０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒１４５５ ＋７４０﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３８２８ ＋９２﹒００
１人民幣╱韓元 １９４﹒１２００ ＋６０﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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