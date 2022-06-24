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24/06/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價升７９點子，報６﹒７０００兩連揚

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０００，
較上個交易日升７９點子，實現兩連漲，上個交易日報６﹒７０７９。
　　美國聯儲局主席鮑威爾周四（２３日）向眾議院重申鷹派立場，強調對降低通脹的承諾是「
無可動搖」。與此同時，歐元區採購經理人指數（ＰＭＩ）反映歐盟經濟現疲態。美匯指數上漲
０﹒２０％，至１０４﹒４１。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７０００　　－７９﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０５２２　－３５３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９６６８　＋３４２﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５３５　　－１０﹒２０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２１８７　　－１４﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６２６６　　－８６﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２１２７　　＋４８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８２１９　－１４５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９７１６　　－６４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１６１２　－１５６﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５７３　　　＋９﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒１４５５　＋７４０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３８２８　　＋９２﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９４﹒１２００　　＋６０﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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