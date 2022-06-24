《鍾之日記》馬雲露面阿里升，首掛潛水快狗傷

《鍾之日記》６月２４日，香港天氣：熱。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地新冠疫情趨緩，北京及上海僅新增單位數確診，但香港及澳門卻疫情高燒，香港確診人

數持續過千宗，今日通報更增１７２１宗確診，七一慶回歸在即，香港特區新班子的候任政務司

長陳國基、政制及內地事務局長曾國衞分別確診，需要隔離。比鄰香港的深圳疫情亦受到影響，

廣東省昨日新增本土確診病例１例和本土無症狀感染者４例，均為深圳報告。

據《彭博》引述多位知情人士報道，６月初，香港中聯辦向全港商會負責人發出邀請，徵詢

他們在香港和內地經營所面臨的挑戰有何意見。報道指，各商會一致表示希望能儘快取消入境隔

離措施。



＊料監管力度減弱，科網股連日走強＊



美股隔晚造好，香江魚缸承接昨日升勢今日進一步走強，科網股助力，恒指高開１７６點，

報２１４５０，午後最多升４８８點，高見２１７６２。最終恒指收報２１７１９，升４４５點

或２﹒１％。國企指數造７６２９，升１６５點或２﹒２２％。科指收造４８４４，升４﹒１％

。大市成交１４８４﹒０５億元。

惠譽評級發表最新報告稱，對中國科技公司而言，宏觀經濟風險可能超過監管風險。惠譽預

計，中國２０２２年經濟增長率將下降至僅３﹒７％，部分反映封控的影響。該機構認為，隨著

決策者將焦點放在支持經濟的必要性，對中國科技公司來說，監管風險構成的威脅可能逐漸減小

。

監管風波料告一段落，科網股連續兩日走強，快手（０１０２４）走高４﹒６％，百度

（０９８８８）升３﹒９％，網易（０９９９９）升３﹒４％，美團（０３６９０）升２﹒９％

，京東集團（０９６１８）升２﹒６％，騰訊（００７００）揚２﹒５％。



＊阿里連升，馬雲現身西班牙打高球＊



阿里（０９９８８）全日漲５﹒５％，報１１３﹒９元，收近３個月高，連升２日累計升幅

達１２﹒２％。交投亦旺，成交有１０１﹒０５億元。

外媒報道，阿里創辦人馬雲於２４日現身西班牙著名的度假勝地馬略卡島

（Ｍａｌｌｏｒｃａ）打高爾夫球。他豪擲２億美金添置的超級豪華遊艇「禪」（Ｚｅｎ），也

停靠在卡爾維亞海岸。

阿里擁有的《南華早報》曾報道稱，馬雲在西班牙展開針對與環境問題有關的農業和新技術

的「旅行考察」。

另外，阿里有份投資的快狗打車ＧＯＧＯＸ（０２２４６）今日首掛，盤中曾一度升至

２３﹒１５元，惟午後見獲利盤，收盤報１６﹒７２元，較招股價２１﹒５元低２２﹒２％。該

股一手２００股，不考慮交易費用，每手帳面蝕９５６元。執行董事兼聯席行政總裁林凱源於上

市儀式後表示，與阿里等投資者及股東一直給予公司很大支持，以及協助了解國內外市場的發展

趨勢，特別是阿里於物流上的部署很多，因此公司很多業務與阿里在不同國家都有合作空間。



＊滬綜指全周累升近１％，連升四周＊



滬深股市今早窄幅高開後穩步上行，隨著權重股持續造好，電池概念強勢，滬綜指升勢漸強

，午後由旅遊股領漲，帶動滬綜指再升逾１％，最終全日收升０﹒８９％，報３３４９﹒７５點

，全周累升近１％，連續四星期上升。深成指今日收升１﹒３７％，創業板指更漲２﹒３３％。

兩市成交連續兩日破萬億，全日成交１１６０３億元人民幣，按日升近８％。外資透過陸股

通流入９６﹒１７億元人民幣，連續兩日大幅淨流入。人民銀行結束此前連續５０日逆回購百億

元人民幣，今日改而進行６００億元人民幣７天期逆回購，累計全周放水５００億元人民幣。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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