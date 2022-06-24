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即市新聞

24/06/2022 17:00

《鍾之日記》馬雲露面阿里升，首掛潛水快狗傷

　　《鍾之日記》６月２４日，香港天氣：熱。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　內地新冠疫情趨緩，北京及上海僅新增單位數確診，但香港及澳門卻疫情高燒，香港確診人
數持續過千宗，今日通報更增１７２１宗確診，七一慶回歸在即，香港特區新班子的候任政務司
長陳國基、政制及內地事務局長曾國衞分別確診，需要隔離。比鄰香港的深圳疫情亦受到影響，
廣東省昨日新增本土確診病例１例和本土無症狀感染者４例，均為深圳報告。
　　據《彭博》引述多位知情人士報道，６月初，香港中聯辦向全港商會負責人發出邀請，徵詢
他們在香港和內地經營所面臨的挑戰有何意見。報道指，各商會一致表示希望能儘快取消入境隔
離措施。

＊料監管力度減弱，科網股連日走強＊

　　美股隔晚造好，香江魚缸承接昨日升勢今日進一步走強，科網股助力，恒指高開１７６點，
報２１４５０，午後最多升４８８點，高見２１７６２。最終恒指收報２１７１９，升４４５點
或２﹒１％。國企指數造７６２９，升１６５點或２﹒２２％。科指收造４８４４，升４﹒１％
。大市成交１４８４﹒０５億元。
　　惠譽評級發表最新報告稱，對中國科技公司而言，宏觀經濟風險可能超過監管風險。惠譽預
計，中國２０２２年經濟增長率將下降至僅３﹒７％，部分反映封控的影響。該機構認為，隨著
決策者將焦點放在支持經濟的必要性，對中國科技公司來說，監管風險構成的威脅可能逐漸減小

　　監管風波料告一段落，科網股連續兩日走強，快手（０１０２４）走高４﹒６％，百度
（０９８８８）升３﹒９％，網易（０９９９９）升３﹒４％，美團（０３６９０）升２﹒９％
，京東集團（０９６１８）升２﹒６％，騰訊（００７００）揚２﹒５％。

＊阿里連升，馬雲現身西班牙打高球＊

　　阿里（０９９８８）全日漲５﹒５％，報１１３﹒９元，收近３個月高，連升２日累計升幅
達１２﹒２％。交投亦旺，成交有１０１﹒０５億元。
　　外媒報道，阿里創辦人馬雲於２４日現身西班牙著名的度假勝地馬略卡島
（Ｍａｌｌｏｒｃａ）打高爾夫球。他豪擲２億美金添置的超級豪華遊艇「禪」（Ｚｅｎ），也
停靠在卡爾維亞海岸。
　　阿里擁有的《南華早報》曾報道稱，馬雲在西班牙展開針對與環境問題有關的農業和新技術
的「旅行考察」。
　　另外，阿里有份投資的快狗打車ＧＯＧＯＸ（０２２４６）今日首掛，盤中曾一度升至
２３﹒１５元，惟午後見獲利盤，收盤報１６﹒７２元，較招股價２１﹒５元低２２﹒２％。該
股一手２００股，不考慮交易費用，每手帳面蝕９５６元。執行董事兼聯席行政總裁林凱源於上
市儀式後表示，與阿里等投資者及股東一直給予公司很大支持，以及協助了解國內外市場的發展
趨勢，特別是阿里於物流上的部署很多，因此公司很多業務與阿里在不同國家都有合作空間。

＊滬綜指全周累升近１％，連升四周＊

　　滬深股市今早窄幅高開後穩步上行，隨著權重股持續造好，電池概念強勢，滬綜指升勢漸強
，午後由旅遊股領漲，帶動滬綜指再升逾１％，最終全日收升０﹒８９％，報３３４９﹒７５點
，全周累升近１％，連續四星期上升。深成指今日收升１﹒３７％，創業板指更漲２﹒３３％。
　　兩市成交連續兩日破萬億，全日成交１１６０３億元人民幣，按日升近８％。外資透過陸股
通流入９６﹒１７億元人民幣，連續兩日大幅淨流入。人民銀行結束此前連續５０日逆回購百億
元人民幣，今日改而進行６００億元人民幣７天期逆回購，累計全周放水５００億元人民幣。

＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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