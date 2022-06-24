【新冠肺炎】北京新增１例本土確診２例無症狀

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》北京通報，２３日新增１例本土確診病例
和２例無症狀感染者，無新增疑似病例；新增４例境外輸入確診病例和６例無症狀感染者，無新
增疑似病例。治癒出院２９例，解除醫學觀察的無症狀感染者２４例。
６月９日至２３日１５時，北京累計報告３９０例新冠肺炎病毒感染者。涉及１４個區和經
開區。
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