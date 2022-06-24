【新冠肺炎】全國昨新增本土陽性續升至４４宗，深圳再增５例

《經濟通通訊社２４日專訊》內地本土新冠陽性個案繼續小幅攀升，昨日（２３日）全國報

告本土確診病例及無症狀感染合計４４宗。國家衛健委公布，昨日報告新增確診病例３７例。其

中，境外輸入病例１９例；本土病例１８例（內蒙古１４例，上海２例，北京１例，廣東１例）

，含１３例由無症狀感染者轉為確診病例（均在內蒙古）。無新增死亡病例。新增疑似病例１例

，為境外輸入病例。

全國報告新增無症狀感染者１０６例，其中境外輸入８０例，本土２６例（吉林８例，遼寧

７例，廣東４例，廣西４例，北京２例，上海１例）。

深圳疫情有擴散趨勢。廣東省昨日新增本土確診病例１例和本土無症狀感染者４例，均為深

圳報告。深圳２２日已報告３宗新增本土無症狀感染者，從今日起，進入全市交通場站（機場、

火車站、汽車站、客運碼頭、地鐵站）、乘坐公共交通工具（地鐵、公共汽車、出租車、網約車

）、進入公共密閉空間等須憑４８小時核酸檢測陰性證明或當日（２４小時內）核酸採樣憑證（

記錄）。

此外，國家流感中心發布的全國流感監測信息顯示，６月份以來，南方部分省份進入流感高

發期，且流感樣病例在門診中的比例持續增加，流感病例數創近年同期新高。（ｗｌ）

