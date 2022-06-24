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24/06/2022 14:41

【新冠肺炎】台灣新增４﹒５萬本土確診，多１５２宗死亡

　　《經濟通通訊社２４日專訊》台灣新增４５６７８宗本土確診個案，再多１５２名患者不治
。個案分布以台中市最多，有６６６７宗，高雄市有６４１３宗。
　　指揮中心指揮官陳時中６月１２日確診，自我隔離完成後，今日回歸疫情記者會主持下午２
時記者會說明疫情概況，這也是他確診後首度露面。（ｊｔ）

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