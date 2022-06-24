【大國博弈】美國當局擬與太平洋島國加強聯繫，以抗衡中國影響力

《經濟通通訊社２４日專訊》由於太平洋群島具有重要戰略意義，美國當局正在加強聯繫以

抗衡中國影響力，白宮國安會印太協調員坎貝爾（Ｋｕｒｔ Ｃａｍｐｂｅｌｌ）周四（２３日

）在國際戰略研究中心（ＣＳＩＳ）一場活動上表示，他預計將有更多美國內閣級及高層官員訪

問太平洋群島國家。坎貝爾指，太平洋島國有時「得到較少關注」，美國需要在當地建立更多外

交據點並進行更多接觸。

中美兩國的外交戰場最新轉至太平洋。中國外長王毅早前出訪多個太平洋島國，尋求與他們

家加強經濟、軍事及警務合作。與此同時，拜登政府也誓言，將在印太地區投入更多資源。中國

今年已與所羅門群島簽訂安全協議，引發澳洲、新西蘭及美國關切。坎貝爾表示，美國對整體太

平洋地區的核心關注在於主權，任何影響到主權決策的計劃，將會引起美國關切。

值得關注的是，斐濟駐聯合國大使Ｓａｔｙｅｎｄｒａ Ｐｒａｓａｄ在這場ＣＳＩＳ活動

上表示，太平洋群島與美國的關係必須提高可預測性，不能走走停停。薩摩亞駐聯合國大使

Ｆａｔｕｍａｎａｖａ－ｏ－Ｕｐｏｌｕ ＩＩＩ Ｐａ’ｏｌｅｌｅｉ Ｌｕｔｅｒｕ則從各

國政府對人民負有責任的角度，暗示中國對太平洋島國的吸引力所在。（ｗｌ）（ｚｚ）

