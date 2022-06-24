  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/06/2022 10:30

【大國博弈】美國當局擬與太平洋島國加強聯繫，以抗衡中國影響力

　　《經濟通通訊社２４日專訊》由於太平洋群島具有重要戰略意義，美國當局正在加強聯繫以
抗衡中國影響力，白宮國安會印太協調員坎貝爾（Ｋｕｒｔ　Ｃａｍｐｂｅｌｌ）周四（２３日
）在國際戰略研究中心（ＣＳＩＳ）一場活動上表示，他預計將有更多美國內閣級及高層官員訪
問太平洋群島國家。坎貝爾指，太平洋島國有時「得到較少關注」，美國需要在當地建立更多外
交據點並進行更多接觸。
　　中美兩國的外交戰場最新轉至太平洋。中國外長王毅早前出訪多個太平洋島國，尋求與他們
家加強經濟、軍事及警務合作。與此同時，拜登政府也誓言，將在印太地區投入更多資源。中國
今年已與所羅門群島簽訂安全協議，引發澳洲、新西蘭及美國關切。坎貝爾表示，美國對整體太
平洋地區的核心關注在於主權，任何影響到主權決策的計劃，將會引起美國關切。
　　值得關注的是，斐濟駐聯合國大使Ｓａｔｙｅｎｄｒａ　Ｐｒａｓａｄ在這場ＣＳＩＳ活動
上表示，太平洋群島與美國的關係必須提高可預測性，不能走走停停。薩摩亞駐聯合國大使
Ｆａｔｕｍａｎａｖａ－ｏ－Ｕｐｏｌｕ　ＩＩＩ　Ｐａ’ｏｌｅｌｅｉ　Ｌｕｔｅｒｕ則從各
國政府對人民負有責任的角度，暗示中國對太平洋島國的吸引力所在。（ｗｌ）（ｚｚ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告24/06/2022
【大行炒D乜】券商不約而同評車股　click入嚟睇下邊隻最值博
人氣文章開市Good Morning24/06/2022
溫鋼城料蔚來165元有支持 憂車股短期升勢近水尾
人氣文章財經熱話24/06/2022
【虛幣世界】美科技股反彈，帶動加密貨幣普遍造好
人氣文章財經熱話23/06/2022
夏日炎炎兼逢疫情緩和　啤酒股齊飲勝邊隻最醒？
人氣文章中國故事23/06/2022
《神州經脈》中央再助力汽車消費　多地推「房票」政策　A股大漲
人氣文章財經熱話23/06/2022
內地再推新政救市樓市有起色　內房股普遍造好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金