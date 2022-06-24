【人行操作】人行６００億逆回購利率持平，全周淨投放５００億元

《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，為維護半年末流動性平穩，今日進行６００億
元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平，為２﹒１％。結束此前連續５０日進行百億
元逆回購操作。
公開市場今日有１００逆回購到期，即今日淨投放５００億元，本周同樣實現淨投放５００
億元。（ｗｌ）
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