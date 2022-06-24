【ＦＯＣＵＳ】德國囤氣備凜冬，防普京兵不厭詐

【ＦＯＣＵＳ】次貸雷曼、幣圈雷曼，下一個，能源雷曼？兩天前怒斥俄羅斯「經濟攻擊」

的德國經濟部長Ｒｏｂｅｒｔ Ｈａｂｅｃｋ，最新宣布提升全國天然氣應急計劃級別至第二階

段的「警戒

（Ａｌｅｒｔ）」，更警告能源市場可能在某個時點崩潰。



＊北溪輸氣量僅四成，不排除配給＊



同仇敵愾聲援烏克蘭的歐洲，遭「北極熊」普京反將一軍，剛剛向基輔提供了ＰＺＨ

２０００自

走炮的德國，更是坐在火山口之上。就在上周，由莫斯科控制的俄羅斯最大天然氣出口商

Ｇａｚｐｒｏｍ，將通過北溪１號管線向德輸送的天然氣大削至４０％，刺激剛剛回落至俄烏開

戰以來最低

的荷蘭ＴＴＦ天然氣價格（歐洲基準），短短一周飆升逾六成至每兆瓦時（ＭＷｈ）約１２７歐

元。

最差的情況或許仍未至。隨著北溪１號管線將於下月１１日至２１日進行定期年度維護，坊

間擔

憂，屆時的暫停輸氣狀態或淪為無限期。倘若「完全斷氣」在下月成為現實，德國恐無法如當

地法律（Ｇａｓ Ｓｔｏｒａｇｅ Ａｃｔ）規定的那樣，分別在１０月１日、１１月１日前，

確保天然氣儲備至少滿載

８０％、９０％。

儘管目前的滿載率為５６％，可基本滿足一個冬季的正常需求，但Ｒｏｂｅｒｔ

Ｈａｂｅｃｋ仍強調，德

國現時必須降低天然氣消費，將更多的天然氣投入儲備設施，甚至不排除實施配給制。



＊應對斷供危機，恐隨時騎虎難下＊



天然氣進口成本飆升（今年首４個月升１７０％），已令德國的能源供應商虧損日增（政府

尚未批

准其將成本轉嫁給用戶）；倘若未來實施配給制，勢沉重打擊依賴天然氣生產的企業，並將德國

經濟推向衰退，德國６月製造業ＰＭＩ剛錄得２３個月最低的５２﹒０。

歐洲最大經濟體風雨飄搖，全球最大對沖基金橋水在早前做空歐美公司債後，又悄然將對

歐洲股票的空頭押注翻倍至１０５億美元，名列其中的德國公司包括化工龍頭巴斯夫、藥廠拜耳

、

商業軟件公司思愛普、消費品公司西門子及阿迪達斯等。

德國乃至歐洲如何應對可能的凜冬將至？最簡單粗暴的方法當屬重啟煤電，此令煤炭價格

在原油、鐵礦石、銅的一片跌聲中獨領風騷（俄羅斯為全球第三大煤炭出口國）；需求看漲，國

際能源署就預計今年全球煤炭投資將增長約１０％。另一選項是押注核電，但卻面臨高技能工人

短缺、低濃縮鈾供應等掣肘。

但最戲劇化的場景恐是，普京現時持續施壓「斷氣」危機，逼使德國等一眾歐洲國家無視

高價爭分奪秒增加天然氣儲備；但到夏天結束時，Ｇａｚｐｒｏｍ突然宣布恢復全面供氣，拖累

氣價暴跌。誰將笑到最後？

