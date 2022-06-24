【外圍經濟】美國冷藏庫牛肉供應量創歷史新高

《經濟通通訊社２４日專訊》《彭博》指，美國政府數據顯示，５月份美國冷藏庫的牛肉供

應量激增至５﹒２億磅，創下該月歷史新高。

供應量增加是因為肉類價格飆升開始將消費者趕走，牧場主人在飼料成本上漲及缺乏牧場的

情況下亦出售了更多牛群。

分析相信，更多的牛肉供應可能有助於緩解４０年以來最嚴重的食物價格通脹。（ｒｃ）

