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24/06/2022 14:35

【外圍經濟】美國冷藏庫牛肉供應量創歷史新高

　　《經濟通通訊社２４日專訊》《彭博》指，美國政府數據顯示，５月份美國冷藏庫的牛肉供
應量激增至５﹒２億磅，創下該月歷史新高。
　　供應量增加是因為肉類價格飆升開始將消費者趕走，牧場主人在飼料成本上漲及缺乏牧場的
情況下亦出售了更多牛群。
　　分析相信，更多的牛肉供應可能有助於緩解４０年以來最嚴重的食物價格通脹。（ｒｃ）

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