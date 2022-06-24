【企業盈警】中國投融資（０１２２６）料全年轉盈為虧

《經濟通通訊社２４日專訊》中國投融資（０１２２６）公布，預期截至３月３１日止年度

錄綜合淨虧損，去年度綜合淨溢利約３６０萬元。

該集團指，該變動主因上市股權投資的表現由去年錄得收益約２０００萬元轉為本年度錄得

虧損少於１００萬元；及預期信貸虧損的減值虧損回撥，金額由去年的約１３０萬增加至本年度

介乎６５０萬至１１００萬元。

該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）

