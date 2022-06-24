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24/06/2022 07:56

【企業盈警】保德國際（００３７２）料全年盈轉虧最少１﹒６億元

　　《經濟通通訊社２４日專訊》保德國際（００３７２）公布，預期截至３月３１日止年度虧
損不少於１﹒６億元，去年度純利１﹒６７億元。
　　該集團，指轉虧主因去年度出售聯營公司藍河控股（００４９８）而產生一次性收益；及於
本年度於ＡＦＣ　Ｍｅｒｃｕｒｙ　Ｆｕｎｄ之投資之未變現公平價值虧損。
　　該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）

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