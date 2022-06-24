【企業盈警】保德國際（００３７２）料全年盈轉虧最少１﹒６億元

《經濟通通訊社２４日專訊》保德國際（００３７２）公布，預期截至３月３１日止年度虧

損不少於１﹒６億元，去年度純利１﹒６７億元。

該集團，指轉虧主因去年度出售聯營公司藍河控股（００４９８）而產生一次性收益；及於

本年度於ＡＦＣ Ｍｅｒｃｕｒｙ Ｆｕｎｄ之投資之未變現公平價值虧損。

該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）

