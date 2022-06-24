《日入而息》傳領導人訪港最快明公布，中港監管研券商納入理財通

《今天重點》

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據報領導人訪港最快明公布，或到科學園參觀

據報中央為七一香港政府就職儀式制定應急計劃

據報中聯辦罕見開會就提振香港聽取外國商會建議

港交所（００３８８）復辦實體上市儀式，歐冠昇稱已遞上市申請數量接近歷史新高

內地及香港監管機構討論將持牌券商納入跨境理財通計劃

金管局表示加密資產有需要納入監管框架，將參考其他司法管轄區做法；劉應彬指金管局有方案

應對香港被剔出ＳＷＩＦＴ系統

快狗打車（２２４６）收低２２％，每手蝕９５６元

消息指喜馬拉雅上市計劃仍進行中，並未暫停

本港新增１８６０宗確診，１３９宗屬輸入個案；張竹君稱屯門海港酒家多１０人確診，不評論

高官染疫

海事處處長袁小惠因朋友確診需檢疫，今快測陰性

澳門近４７萬人全民檢測，增２０個１０混１陽性樣本；澳門確診個案增至１７０宗，四季名店

員工更衣室爆疫

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《即日市況》

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恒指全日高收４４５點報２１７１９，科指高收１８８點報４８４４

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒８９％成交增，全周升近１％四連漲

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《美元匯價》

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美匯１０５以上似有沽壓

歐元最新報１﹒０５４８╱４９，日圓最新報１３５﹒１３╱１４

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《公司業績》

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佳明集團（０１２７１）純利跌８８％至１７５５萬元，派末期息４仙

中國燃氣（００３８４）全年純利跌２７％，派末期息４５仙

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《公司資訊》

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據報天齊鋰業港股下月６日定價、１３日上市

消息指喜馬拉雅上市計劃仍進行中，並未暫停

傳名創優品通過港交所上市聆訊

快狗打車（０２２４６）與阿里很多業務上可合作，冀儘快收支平衡

中國生物科技服務（０８０３７）附屬購買硼中子治療設備，涉３０億日圓

中電（００００２）完成首組高壓電纜鋪設，冀下周二完成另外兩組

測試車從３層停車場墜樓釀２死，蔚來（０９８６６）經分析是意外，與車輛無關

港交所（００３８８）復辦實體上市儀式，歐冠昇稱已遞上市申請數量接近歷史新高

美團（０３６９０）將向上海美團騎手投入１億元配送激勵

騰訊（００７００）湯道生稱騰訊不造車，專注參與車企全鏈路數字化升級

普匯中金國際（００９９７）附屬與西安創德科技訂立商業保理協議

信達生物（０１８０１）達伯舒新適應症上市申請獲批

ＡＳＭ（００５２２）７月４日起英文股份簡稱改為「ＡＳＭＰＴ」

吉利汽車（００１７５）於廣州試點數字人幣交易，將發布汽車ＮＦＴ

中播控股（００４７１）簽署四方備忘錄成立合資公司，發展物聯網及車聯網項目

信達國際控股（００１１１）擬出售建信國貿３５％股權，料獲利約２７３萬元人民幣

優先資產管理集團在港設全球總部

電訊盈科（００００８）Ｈｅｒｚｏｇ辭任獨立非執行董事等職務

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《神州民企》

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波司登（０３９９８）料產品價格穩中提升，全年擬增逾三百間加盟店

恒大地產將表決「１５恒大０３」本息延至明年１月付

正通汽車（０１７２８）二審維持原判，北京廣澤向原告支付４﹒２億元人民幣

中國職業教育（０１７５６）廣州華立學院普通專升本招生學額增長２倍

金輝控股（０９９９３）５月合約銷售金額跌６３﹒３％至３９﹒１億元人民幣

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《中國要聞》

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以壟斷行為被立案後，監管再對知網啟動網絡安全審查

上半年汽車重點企業交流會議召開，東風、廣汽等參加

深圳放寬貿易外匯收支便利化試點門檻，重點支持製造業

河北燕郊商業街發生液化石油氣瓶爆炸十人受傷

廣東韶關遭遇多輪強降雨，農作物受災面積逾４０萬畝

上海上調失業保險金支付標準，首年每月獲１４２０元

工信部肖亞慶稱人工智能核心產業規模超４０００億元

公安部等三部門表示電商平台快遞推隱私面單、虛擬號碼

全國人大常委會議表決通過修改反壟斷法，８月起施行

特斯拉擬準備升級生產線，上海廠產能將突破１００萬輛

人行６００億逆回購利率持平，全周淨投放５００億元

銀保監擬組織償付能力新規下首次評估，涉７０家險企

習近平稱金磚國家不是封閉俱樂部，要敞開大門謀發展

國務院發文加強數字政府建設，明確七方面重點任務

廣州出台「穩經濟１５２條」，購置新能源車補貼８０００元

今年首輪集中供地成交額腰斬逾半，民企持續退場

易居表示百城土地成交數據普跌五成，溢價率處歷史低位

河南大蒜換房提前叫停，分析：花式促銷繞過降價限制

陽光城到期未兌債務近３７７億，或觸發其他融資條款

上交所原會計監管部總監林勇峰被雙開

人行科技司原司長王永紅被雙開，並移送檢察機構起訴

原中國印鈔造幣總公司總經理賀林被開除黨籍

廣西前副主席劉宏武遭雙開，被指敷衍應付脫貧等政策

據報寧德時代確認理想旗下新能源車將搭載麒麟電池

華為下月夏季發布會將推新車「問界Ｍ７」

國研中心：從未成立公共資產證券化ＲＥＩＴｓ課題組

近年最強「龍舟水」來襲，粵銀保監料將賠付２﹒７億

３月末外債規模略降，王春英稱買境內債及居民存款跌；王春英稱首季經常帳戶順差創歷史同期

最高值

３月末全口徑外債餘額２﹒７萬億美元，風險總體可控

外匯局表示３月末中國對外淨資產１９９４０億美元；首季中國經常帳戶順差８８９億美元

平安證券被暫停保薦資格三月，涉保薦樂視網多項違規

財政部表示落實燃煤發電企業增值稅留抵退稅政策

５月外匯市場總計成交２﹒３８萬億美元，創十五月低

四部門表示發展純電動汽車等試點，鼓勵換電模式應用

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒８４％，報１５３０３﹒３２點

台灣稱解放軍２２架軍機進入西南防空識別區

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《其他消息》

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據報中央為七一香港政府就職儀式制定應急計劃

據報中聯辦罕見開會就提振香港聽取外國商會建議

李家超下月６日出席立法會答問會

劉應彬稱金管局有方案應對香港被剔出ＳＷＩＦＴ系統

吳永順續任海濱事務委員會主席，將加入３名新成員

據報政府租用東九商廈１１萬呎樓面，衞生署、港台等進駐

政府刊憲收回馬頭涌道１５５項私人物業，將重建作住宅用途

政府委任劉燕卿為香港存款保障委員會主席

政府委任諸立力及陳淑玲為貿發局成員

政府委任陳祖恒出任香港生產力促進局主席

東涌線延線修訂方案刊憲，料２０２９年竣工

查毅超續任科技園公司董事局主席，任期兩年

市建局獲發展局授權進行深水埗兼善里╱福華街項目

金管局表示加密資產有需要納入監管框架，將參考其他司法管轄區做法

央視新頻道在港落地，港台電視轉播ＣＧＴＮ紀錄頻道

梁永勝稱如疫情續受控，料本港經濟升勢持續

深股通額度全日用６９億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用６３億元，外資?流入９

６億元

內地及香港監管機構討論將持牌券商納入跨境理財通計劃

元朗昨晚再停電，居民不滿稱中電應負全責

海事處收到船東報告，珍寶海鮮舫及拖船仍在西沙群島一帶海面

遠洋拖船公司稱珍寶海鮮舫遇浪翻船但未沉，惟難打撈擬鑿沉

中原ＣＣＬ按周跌０﹒８１％，八大指數齊跌

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《俄烏開戰》

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立陶宛限制俄羅斯向加里寧格勒運物資，克宮外交抗議

金磚五國領導人峰會支持俄烏談判解決爭端

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《大國博弈》

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美國當局擬與太平洋島國加強聯繫，以抗衡中國影響力

駐澳大使表示中國對澳貿易制裁，是回應華為被指控傾銷

外交部表示中方積極支持金磚國家啟動擴員進程

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《新冠肺炎》

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本港新增１８６０宗確診，１３９宗屬輸入個案

張竹君稱屯門海港酒家多１０人確診，不評論高官染疫

３名官員確診，林鄭及李家超檢測結果均為陰性

候任政務司長陳國基及內地事務局長曾國衞確診新冠

全國昨新增本土陽性續升至４４宗，深圳再增５例

北京新增１例本土確診２例無症狀

台灣新增４﹒５萬本土確診，多１５２宗死亡

商界及旅遊界支持縮短旅客檢疫期，惟專家憂增風險

據報習近平赴港出席七一活動，中央關注香港高官染疫

曾祈殷稱若病毒量不高，確診官員有望七一前轉陰

深圳蛇口至珠海九洲港航線受疫情影響全線停航

澳門近４７萬人全民檢測，增２０個１０混１陽性樣本；澳門確診個案增至１７０宗，四季名店

員工更衣室爆疫

葉劉稱主要官員確診病徵輕微，料不影響領導人訪港

葉國謙稱官員確診或影響領導人來港，料改為網上講話

譚惠珠及范徐麗泰沒接觸確診官員，料回歸活動照常

陳健波冀確診官員於七一前康復，讓宣誓如常進行

海事處處長袁小惠因朋友確診需檢疫，今快測陰性

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