《出旗制勝－麥穎儀》恒指樂╱悲觀資金流４：６，汽車受國策支持

《出旗制勝》恒生指數在上周五（２４日）突破維持了近兩周的２０７００－２１５００點

橫行區間，今日（２７日）更承接外圍升勢裂口高開逾２００點，日內暫時最多曾升近７００點

，最高暫見２２４１４點。ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ網站輪證樂觀╱悲觀情緒資金流資料顯示，過去

５日恒指樂觀╱悲觀資金流比例約４：６，悲觀資金流接近９億，顯示輪證投資者偏向在恒指的

升浪中或偏向沽出看好產品鎖定利潤，或買入看淡產品部署技術回調。投資者如看淡，或可於高

位留意恒指沽１４２３８，行使價２０４００點，實際槓桿８﹒５倍，引伸波幅２９﹒４％，換

股比率９０００兌１，２０２２年１０月２８日到期。相反，如對後市繼續看好的投資者，或可

留意恒指購１３６００，行使價２４０００點，實際槓桿１１﹒０倍，引伸波幅２５﹒９％，換

股比率５５００兌１，２０２２年１０月２８日到期。

接連有利好汽車市場的政策出台，有報導指，國務院總理李克強再稱實施一系列支持汽車消

費措施，釋放汽車消費潛力，當中包括活躍二手車市場，促進汽車更新消費等方向等，並預計今

年增加汽車及相關消費約２，０００億元人民幣。吉利（００１７５）近期升勢頗強，上周合計

升超過２０％，周五（２４日）股價升穿２月份頂部約１７﹒５元水平，最多升９﹒５％高見

１８﹒４４元，並逼近２００天綫，１４天ＲＳＩ亦升至７５左右超買區附近。截至今日（２７

日）開市，吉利繼續向上，暫時最高曾見１９﹒１４元。 投資者如繼續看好吉利，或可留意吉

利購２３２５５，行使價２０元，實際槓桿６﹒８倍，引伸波幅５６﹒２％，換股比率１０兌１

，２０２２年０９月２９日到期；如看淡，或可留意吉利沽２１０４６，行使價１７元，實際槓

桿２﹒８倍，引伸波幅６０﹒７％，換股比率１０兌１，２０２２年１０月２８日到期。

在國內不同城市的政策上，亦有利好新能源汽車消息：廣州市政府宣傳落實汽車以舊換新政

策，對報廢或轉出個人名下廣東號牌舊車在市內以舊換新，指定車型有機會獲３，０００元至

１０，０００人民幣補貼，而個人消費者２０２２年６月３０日前在省內以舊換新方式購買新能

源汽車新車，每輛可獲補貼８，０００元；北京市商務局等七部門印發《北京市關於鼓勵汽車更

新換代消費的方案》通知時，亦提出相關政策方案。內地新能源汽車龍頭比亞迪（０１２１１）

上周重返３００元以上，再次逼近前歷史高位３２０元關口附近。

投資者如看好比迪，或可留意比迪購１８４５５，行使價３８８﹒００元，實際槓桿４﹒６

倍，引伸波幅５７﹒８％，換股比率１００兌１，２０２２年１２月２日到期；如看淡，或可留

意比迪沽１７５７５，行使價２５０元，實際槓桿３倍，引伸波幅５９﹒３％，換股比率１００

兌１，２０２２年１２月２９日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



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