《牛熊志選－陳其志》資金看好阿里（０９９８８）

《牛熊志選》恒指上周五（２４日）高開１７６點，開市報２１４５０點，早段曾升至

２１６００點附近水平，午後升幅進一步擴大。技術上，恒指近日主要在２０６５０至

２１５００點之間上落，呈區間上落格局，周五往上突破，有望再次挑戰６月高位２２１４２點

。恒指牛熊證資金流情況，截至周四（２３日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約５４５３

萬港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恒指熊證則累計約８４９８萬港元資金淨流入，顯示

有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至周四，恒指牛證街貨主要在收回價２０２００點至

２０４９９點之間，累計相當約１５７６張期指合約；熊證街貨主要在收回價２１４００點至

２１６９９點之間累計了相當約９９７張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至２５﹒６％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

１﹒１個波幅點至２８﹒２％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升０﹒１個波幅點至２６﹒６％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至

３０﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至４０﹒０％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至３２﹒３％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升４﹒５個波幅點至４０﹒２％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至

１８﹒４％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至２７﹒５％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至１９﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降１﹒０個波幅點至３６﹒０％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至

２７﹒２％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，阿里的（０９９８８）相關認購證及牛證合共錄得

約１６４１萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的阿

里認購證為行使價約１２０元至１５０元附近的中期價外條款，實際槓桿約４﹒２倍至５﹒１倍

；另外，中移相關認購證及牛證期內錄得約１３４８萬元資金淨流入部署，資金留意行使價５３

元至５５元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約１０﹒８倍至１２﹒５倍。

至於看淡資金流方面，期內吉利（００１７５）的相關認沽證及熊證合共錄得約６７８﹒０

萬元資金淨流入部署。吉利認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１０元至１７元附近的中

期價外條款，實際槓桿約３﹒４倍至４﹒１倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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