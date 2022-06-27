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即市新聞

27/06/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指升浪目標２３４６７╱２６１１７

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
顯著向好和偏淡。於上周最後一個交易日，港股好友發力將大市托回更高的水平；恒指本月１７
日低位２０６９７支持不再受到考驗，投資者應可鬆一口氣。上周於周線圖上再度錄得長身軀的
陽燭，為過去５周內的第四支，過去１０周內的第七支。由此可見，港股中期形勢的確已經轉好
。中線投資者可審慎看好後市，捕捉伺機增持現貨的良機。
　　上周六（２５日）筆者於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內講解了恒指中線最近首選數浪方式，認為只
要一些重要支持位守得住，（３）浪上升過程正式發展中的機會很大，升浪目標為２３４６７╱
２６１１７。至於計算方式，請自行觀看相關投資分析影片。這個（３）浪可屬於ｖ浪中的一部
分，代表長期新升浪亦已展開。再樂觀一點，ｖ－（３）浪可屬於延伸浪，以可被細分為低一級
的１－２－３－４－５五個浪運行。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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