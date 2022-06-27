《一周攻略－周進略》預期漸扭轉，市況略回穩

《一周攻略》美聯儲主席鮑威爾出席聽證會，雖云人人留意，但其實無甚新意，尤其面對一

眾議員的提問，有時令人啼笑皆非，非得沉住氣回答不可，但要在之前添加額外有深度的內容，

恐怕根本並非場合所容許，反而大家傾向是問責，迫使局方認錯不可，只要這方面肯妥協，其他

細節倒是一切好辦。



＊議員責難易＊



是的，這本來就是整個活動的真正目的，以往多年如是，如今自然更是如此。可不是嗎？沒

有甚麼明顯錯處的，也要在雞蛋裏挑骨頭，何況所謂明顯的低估通脹，誤判形勢，這些指控絕非

小事一樁，大可以翻來覆去，吵個不亦樂乎。

然而，話說回頭，假如專職責難的議員，是在央行司其職，他們真的有本事可以避免如今看

來錯得難譜之極的錯誤嗎？恐怕未必可以。這樣說已是相當客氣，其實大家心水清的，當知道真

正答案是不可以。此話何解？



＊需求驟降急升，供應配合需時＊



由疫情事態發展，令本來可以在經濟好景氣時，開始退市縮表，甚至應付經濟周期而開始加

息，結果是被迫繼續量寬，繼續低息，這還未計財政政策在另一邊廂的幫忙。但世事就是人算不

如天算的多，疫情還未真正完全消退，剛才因為社交距離政策而驟降的需求，轉眼間又急速反彈

，但供應卻未能同步回應，此之所以，一加一減之下，物價焉有不升之理？

然而，這裏的物價上升，在政策制訂者的眼中，只是一次性的，隨時日而影響將會淡化的，

此之所以，一開始時不會馬上消滅之，尤其局方過去１０多年，傾盡全力，在超低利率及量寬的

加持下，仍然無法催生傳統意義下一般人感受到的通脹預期，而只能催生資產升值。



＊復常先催生通脹＊



如此一來，假如要有意義地由非常時期非常手段，轉回正常時期正常手段，第一件事當然是

容許借此機會，把通脹預期先催生，寧願稍後再把它壓回理想水平。

換言之，可以想像，假如歷史重來，基於當時的處境，其實局方沒有太多選擇，最終結果極

可能是一樣再來一遍。除非他們面對的局限條件不同，否則，他們依樣照做的概率近乎百分百。



＊人總在打上一場仗＊



如此說來，豈不是沒有辦法從歷史中吸取教訓，改善下一次的決策？非也！其實總可以學會

一點甚麼，但更經常出現的是，大家往往是打算在上一次的經驗，而去應付今次的危機，永遠的

不合時宜，才是真正的困難所在。這樣有點類似於投資者，永遠在打上一場硬仗，希望以今日已

知的，去做昨日的決定，而不能活在當下。

無論如何，局方如今只要認錯，總可以在之前的每次議息，不單滿足投資者的加息預期，甚

至超前再加，則不出好幾次，便會形成新的預期，求仁得仁，投資者沒有甚麼好怨，真的提速加

息同步退市縮表，馬上把通脹預期壓下來，但如此一來，便不能奢望不令經濟走向衰退。



＊矯枉必須過正，政策資產俱同＊



誠然，目前美國經濟數據不錯，有空間如此收緊，但正如這幾年的經驗所見，要真的微調至

剛好，恐怕是知易行難，大家有心理準備，矯枉必須過正，資產價格的回應亦復如是。

不過，幸好這一點亦在過去一年多，陸續在市場上反映，故此，如今局方從善如流，配合外

界預期，則金融市場回穩一點，相信亦可維持起碼數周。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

（本欄逢周一刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

