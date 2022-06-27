《套期保值－蕭猷華》油價調整後有力再衝

《套期保值》近期，國際油價從高位顯著回落，紐約期油從６月上旬的每桶１２３美元，跌

至上星期最低的每桶１０１美元。受到環球主要央行紛紛調高利率抗衡通脹，市場憂慮激進加息

步伐令經濟走向衰退。另一方面，美國總統拜登計劃暫停徵收汽油稅三個月，導致美國汽油價格

連升九星期後，首次下跌。油價經過調整後，後市何去何從？



據報美國將會對烏克蘭發放新一輪軍事武器援助，意味俄烏戰事短期難以平息，成為拉高油

價的地緣政治溢價，油價繼續高企。中東指標原油Ｍｕｒｂａｎ出現超過１０美元的現貨溢價。

此外，拜登計劃暫停徵收燃油稅，預期在美國國會將受到阻攔。據美國賓夕凡尼亞大學指出，降

低汽油稅只會使人均支出減少０﹒１６至０﹒４７美元，對降低通脹作用有限；而汽油價格處於

歷史高位，削減汽油稅只是杯水車薪，難以對美國汽油價格造成長久的降溫效果。反而，暫停徵

收燃油稅會導致公路信托基金資本緊張，造成超過１０億美元的資金缺口。美國民主黨眾議院議

長佩洛西暫時未有表態支持，參議院領袖麥康奈爾則指出這計劃是愚蠢的行為。



另一方面，利比亞局勢動盪，該國石油部長指國內產油公司隱瞞產量數據，市場猜測利比亞

原油產量幾乎完全停止。此外，ＯＰＥＣ＋周四（３０日）將會召開會議，市場預期油組在７、

８月只會輕微增加產量每日約２０萬桶，對現時全球每日需求１億桶，ＯＰＥＣ＋即使增產，油

價降溫效果有限。



俄烏戰事持續、產油國產能下滑、美國就業市場強勁，市場對美國衰退預期降價，料油價短

期下行空間有限，調整後有力再衝，紐約期油在每桶１００美元支持強，後市看１２０美元。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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